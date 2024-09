Le seul acteur qui fait passer Chuck Norris pour une « mauviette »

(Crédits : Far Out / John Michael Smith / HBO / YouTube Stills)

La violence n’est pas le premier mot que l’on associe à Robin Williams. Véritable manifestation humaine du don de la parole, Williams avait une capacité particulièrement rare à faire du stand-up comedy qui lui a valu un succès immédiat après sa première apparition dans Mork et Mindy.

Mais ce qui a rendu Williams si populaire auprès de tous, ce n’était pas seulement sa capacité à interpréter quelque chose qui avait été écrit et répété, mais aussi à improviser lorsqu’il était mis en situation. Tout au long de sa carrière, il a livré une série de succès comiques à succès sur le grand écran pour tous les publics. De la voix de personnages Disney sensationnels comme le génie dans Aladdin à la travestisme dans le classique désormais sensationnel Mme DoubtfireWilliams a fait tout ce qu’il y avait à faire sous l’égide de la comédie en tant que genre.

Peu de réalisateurs ont osé exploiter un côté sombre et invisible de sa personnalité dans des films comme Le Cercle des poètes disparus et Bonjour Vietnam—èmeCe dernier lui a finalement valu un Oscar.

Tout au long de sa carrière, Williams a su créer la surprise à chaque fois qu’il nous a offert une prestation. C’était donc un choc, seulement théorique, lorsqu’on a annoncé qu’il allait jouer dans Hook de Steven Spielberg dans le rôle de Peter Pan lui-même. Aux côtés du grand Dustin Hoffman, Williams incarne Peter Pan, un homme vieillissant forcé de retourner au Pays Imaginaire pour sauver ses enfants, que le Capitaine Crochet avait kidnappés. Dans une interview accordée à PlayboyWilliams a expliqué avec le sens de l’humour pince-sans-rire le plus typique de Williams : « Hook kidnappe ses enfants pour le ramener parce qu’il n’a eu personne avec qui se battre pendant tant d’années, et il s’ennuie. »

Lorsqu’on lui a demandé de nommer des alternatives potentielles pour jouer son rôle, Williams a pris sur lui d’incarner chaque acteur suggéré pour le rôle. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur Steven Seagal qui serait un bon candidat pour le rôle, Williams a immédiatement répondu : «[Tough-guy whisper] « Ouais, c’est vrai, je suis, euh… es-tu Hook ? » [Grabs an imaginary arm, snaps it, becomes Hook screaming in pain. Then back to Seagal’s voice] « Regardez-vous maintenant, vous avez deux crochets, pas d’attente. »

Steven Seagal, un artiste martial et acteur américain, a fait ses débuts avec son premier film en 1988 intitulé Au dessus de la loiC’était le premier film américain à mettre en scène l’art martial de l’aïkido. Ensuite, Seagal a essayé le rôle d’un Navy Seal dans la franchise en deux parties Sous le siège et a joué dans son premier film en tant que réalisateur, Le Patriote, en 1994. Le film, qui a été diffusé directement en vidéo, a été le début d’une série de projets de ce type dirigés par Seagal, en plus de travailler sur sa propre émission de téléréalité intitulée Steven Seagal : homme de loi.

Formé aux arts martiaux à Tokyo, au Japon, Seagal est ceinture noire septième dan en aïkido et fut le premier Américain à enseigner cette discipline au Japon. Décrivant l’aïkido comme la « forme la plus douce des arts martiaux », Williams a commenté la violence dans les films de Seagal en ajoutant : « Pourtant, il y a plus de carnage dans ses films que je n’en ai jamais vu auparavant. Ce que fait Seagal fait donne l’impression que les trucs de Chuck Norris sont si lâches. Quand Seagal met les gens dans ces locks, et qu’il fait ce mouvement brusque – celui où le bras de ce type est sorti – c’était la chose la plus physique et la plus brutale que j’aie jamais vue dans un film. »

Chuck Norris est également un artiste martial et acteur basé aux États-Unis. Après avoir servi dans l’US Air Force, il s’est entraîné au Tang Soo Do, au jiu-jitsu brésilien et au judo, et détient actuellement une ceinture noire dans ces trois formes d’entraînement martial. Il a été l’entraîneur personnel d’arts martiaux de nombreuses célébrités hollywoodiennes et a joué dans des rôles aux côtés de Bruce Lee dans des films comme La voie du dragonBien que Williams et Seagal n’aient jamais travaillé ensemble sur un projet de fiction, ils sont apparus dans le film documentaire Obtenez Brucequi parlait de l’écrivain célèbre Bruce Vilanch.

