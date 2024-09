Le seul acteur que Robert Rodriguez a qualifié de « révélation »

(Crédit : Wikimedia)

Être considéré comme la prochaine grande nouveauté peut être un boulet autour du cou de n’importe quel acteur, mais vu que Robert Rodriguez a joué un rôle déterminant dans l’établissement de Salma Hayek comme une entité viable à Hollywood, il est mieux qualifié que la plupart pour porter un jugement sur la star qui pourrait suivre ses traces.

Hayek n’avait joué que deux fois dans son Mexique natal avant de tenter sa chance aux États-Unis, mais ce furent néanmoins des rôles récompensés. Elle n’a pas tardé à conquérir la telenovela et était déjà considérée comme une star locale promise à un avenir incroyablement brillant avant de faire ses premiers pas dans le monde du cinéma.

Ses débuts aux États-Unis ont eu lieu avec un rôle mineur dans le drame de passage à l’âge adulte de la scénariste et réalisatrice Allison Anders en 1993. Ma vie follemais son projet suivant l’a associée à Rodriguez pour la première fois lorsqu’elle a obtenu la deuxième place derrière David Arquette dans le téléfilm du cinéaste Les coureurs sur route.

À partir de là, elle a fait sensation face à Antonio Banderas dans le film de Rodriguez. Desperadoa joué un rôle non crédité dans le film de son ami proche Quentin Tarantino Quatre pièces segment « The Man from Hollywood » avant d’attirer l’attention du grand public à ce jour lorsqu’elle a incarné Santanico Pandemonium dans le classique culte dérangé du duo susmentionné Du crépuscule à l’aube.

Elle retrouvera à nouveau Rodriguez sur La Faculté, Spy Kids 3-D : Fin de la partieet Il était une fois au Mexiquedonc s’il veut appeler quelqu’un la seconde venue de Hayek, alors il connaît suffisamment le nominé aux Oscars pour s’assurer que c’est une comparaison qu’il ne va pas simplement lancer avec insouciance.

Ce qui le rend encore plus pertinent, c’est qu’il parlait de l’acteur qui l’a littéralement remplacée dans le rôle de la sensuelle Santanico dans Du crépuscule à l’aube Comme Hayek, Eiza González avait à son actif des centaines et des centaines d’épisodes de telenovela, Rodriguez lui offrant à nouveau son premier rôle majeur dans une production américaine.

« C’est un merveilleux nouveau talent que de trouver la prochaine Salma Hayek », a-t-il déclaré. Katherine Tulich de sa nouvelle star. Mais il ne la considérait pas avec mépris comme un échange à l’identique, le magnat aux multiples talents avouant qu’elle était « une révélation » et qu’elle ne s’en était pas trop mal sortie au cours des années qui ont suivi.

Plus récemment vu dans le rôle principal dans l’une des plus grandes séries sur Netflix, Problème à 3 corps La star González est devenue une sorte de star d’action, collaborant avec David Leitch sur Rapide et furieux spin off Hobbs & Shawtravaillant avec Michael Bay sur Ambulanceet ajouté au répertoire de Guy Ritchie sur Le ministère de la guerre sans gentleman, Dans le griset Fontaine de jouvence.

Elle est même devenue Hayek et a fait équipe avec Rodriguez sur Alita : l’ange de la bataillemême si l’étoile montante a déjà perdu ces comparaisons moins d’une décennie après le début de sa carrière américaine.

Sujets connexes