Le seul accusé dans l’acte d’accusation électoral en Géorgie à avoir passé du temps en prison est libéré sous caution

ATLANTA (AP) — La seule personne qui a passé du temps derrière les barreaux à la suite de l’acte d’accusation généralisé lié aux efforts visant à annuler la défaite électorale du président de l’époque, Donald Trump, en 2020 en Géorgie, a été libérée de prison mercredi après que sa caution ait été fixée un jour plus tôt. .

Un avocat d’Harrison William Prescott Floyd a négocié mardi un montant de caution de 100 000 $ avec le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

Floyd a été inculpé avec Trump et 17 autres personnes dans un acte d’accusation qui les accuse tous d’avoir conspiré illégalement pour renverser la volonté des électeurs géorgiens qui avaient choisi le démocrate Joe Biden plutôt que le républicain sortant à l’élection présidentielle.

Les avocats de Trump et des autres accusés avaient tous négocié le montant des cautions avant que leurs clients ne se rendent à la prison du comté de Fulton avant la date limite de vendredi dernier. Floyd s’était rendu jeudi sans avoir fixé au préalable le montant de la caution et avait donc dû rester en prison. Un juge lui a refusé la caution lors d’une audience vendredi, affirmant que la question serait abordée par le juge chargé de l’affaire.

La prison du comté de Fulton, où Floyd a été détenu et où les autres se sont rendus, est depuis longtemps en proie à des problèmes. Quatre personnes détenues dans la prison principale sont décédées au cours du mois dernier et le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civiques sur les conditions de détention dans le comté.

Floyd est accusé d’avoir violé la loi géorgienne anti-racket, de conspirer en vue de commettre de fausses déclarations et d’influencer illégalement un témoin. Les accusations sont liées au harcèlement de Ruby Freeman, une employée électorale du comté de Fulton qui avait été faussement accusée de fraude électorale par Trump. Floyd a participé à une conversation le 4 janvier 2021 au cours de laquelle Freeman a appris qu’elle « avait besoin de protection » et a subi des pressions pour qu’elle fasse de fausses déclarations sur la fraude électorale, selon l’acte d’accusation.

En plus des accusations portées contre la Géorgie, les archives judiciaires fédérales montrent que Floyd, identifié comme un ancien marine américain actif au sein du groupe Black Voices for Trump, a également été arrêté il y a trois mois dans le Maryland en vertu d’un mandat fédéral l’accusant d’avoir affronté de manière agressive deux agents du FBI. envoyé pour lui signifier une assignation à comparaître devant un grand jury.

L’affidavit d’un agent déposé auprès du tribunal de district des États-Unis indique que Floyd a crié, insulté et pointé un doigt dans le visage d’un agent du FBI et lui a cogné la poitrine à deux reprises dans une cage d’escalier. Il indique que Floyd n’a reculé que lorsque le deuxième agent a ouvert sa veste pour révéler son arme dans son étui.

Pendant ce temps, les manœuvres juridiques dans cette affaire se poursuivent.

Mercredi, un avocat de Trump s’est opposé à un dossier de Willis demandant des éclaircissements sur le calendrier du procès.

Les procureurs affirment que Kenneth Chesebro a travaillé sur la coordination et l’exécution d’un plan visant à faire signer à 16 républicains de Géorgie un certificat déclarant faussement que Trump a remporté l’État et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État.

Chesebro a déposé la semaine dernière une demande pour un procès rapide. Willis a ensuite cherché à fixer le procès de tous les accusés au 23 octobre. Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a fixé un procès à cette date pour Chesebro uniquement.

Dans un dossier déposé mardi, Willis a demandé au juge de préciser si son intention était de séparer Chesebro des autres accusés pour le procès. Elle a déclaré qu’elle continue de croire que les 19 accusés devraient être jugés ensemble et, à tout le moins, que tous ceux qui demandent un procès rapide devraient être jugés ensemble.

L’avocat de Trump, Steve Sadow, a écrit mercredi dans un dossier que l’ordonnance du tribunal n’a besoin d’aucune clarification et que le juge a utilisé son « pouvoir discrétionnaire de manière proactive et judicieuse pour séparer présumément » ceux qui ont demandé un procès rapide. Sadow a également déclaré que Trump avait l’intention de déposer une requête pour séparer son dossier de ces accusés.

L’avocat Sidney Powell, accusé d’avoir fait de fausses déclarations sur les élections en Géorgie et d’avoir aidé à organiser une violation du matériel de vote dans le comté rural de Coffee, a déposé une demande de procès rapide la semaine dernière et a déposé mercredi une requête pour séparer son dossier de l’autre. accusés. Son dossier judiciaire indique qu’elle « n’a aucun lien substantiel avec aucun autre accusé concernant les accusations portées dans l’acte d’accusation ».

Chesebro a déposé mercredi une requête demandant la divulgation de l’identité de 30 personnes non inculpées mentionnées dans l’acte d’accusation. Ses avocats ont fait valoir qu’il était nécessaire de « pouvoir contester de manière adéquate » les procureurs alors qu’ils tentent de s’acquitter de leur charge de démontrer « l’existence du complot ».

Après une audience lundi sur la question de savoir si l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, peut faire entendre l’affaire contre lui devant un tribunal fédéral plutôt que devant la Cour supérieure du comté de Fulton, le juge de district américain Steve Jones a demandé mardi au bureau du procureur et à l’équipe de Meadows des informations supplémentaires. informations avant de statuer. Il leur a donné jusqu’à 17 heures jeudi pour déposer des mémoires complémentaires.

McAfee avait fixé la semaine prochaine des audiences de mise en accusation pour les 19 accusés. Au moins trois ont déjà plaidé non coupable et renoncé à la mise en accusation, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à comparaître.

Cette histoire a été corrigée pour refléter le fait que l’acte d’accusation cite une conversation à laquelle Harrison William Prescott Floyd aurait participé avec la travailleuse électorale Ruby Freeman le 4 janvier 2021, et non le 4 janvier 2020.

