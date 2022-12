Le sésame rejoint la liste de 8 autres allergènes alimentaires nécessitant une étiquette d’avertissement

À compter du 1er janvier, le sésame rejoindra une liste de huit autres allergènes alimentaires qui nécessitent un étiquetage spécial du fabricant, selon le Agir plus vite (Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research) qui a été promulguée en avril 2021.

À compter du premier de l’année, tous les emballages d’aliments contenant du sésame seront soumis aux exigences réglementaires de la FDA en matière d’allergènes alimentaires et nécessiteront un étiquetage pour atténuer les risques. Cependant, les aliments qui arrivent sur les étagères avant 2023 bénéficieront de droits acquis et ne nécessiteront pas de retrait, de rappel ou de réétiquetage, de sorte que les personnes allergiques au sésame voudront toujours vérifier attentivement les listes d’ingrédients pour le moment.

Pour rendre les choses plus confuses pour les personnes allergiques, Buzzfeed News signalé mercredi que des chaînes de restaurants dont Chick-fil-A

et Olive Garden ajoutent de manière proactive du sésame à certains aliments afin d’éviter de se conformer au projet de loi. Un porte-parole de FARE, une organisation à but non lucratif travaillant à accroître la sensibilisation aux allergies alimentaires, a déclaré à Buzzfeed qu'”en ajoutant du sésame à des produits qui n’en contenaient pas auparavant, les entreprises pourraient être en mesure de contourner les processus de fabrication qui garantiraient que les installations de production sont suffisamment propres pour éviter les croisements”. -contact avec l’allergène.”

Les huit autres allergènes alimentaires courants figurant déjà sur la liste réglementaire de la FDA sont le lait, les œufs, le poisson, les crustacés, les arachides, les noix, le blé et le soja.

En plus d’une déclaration sur son site Web, la FDA a publié cette vidéo expliquant plus en détail le Faster Act.

