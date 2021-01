L’assistant de restauration Adamo Canto, 37 ans, a glissé des photos officielles signées du prince William et de Kate Middleton et un album photo du banquet organisé pour la visite d’État de Donald Trump

Un serviteur de la reine a été emprisonné aujourd’hui après avoir volé des souvenirs royaux d’une valeur allant jusqu’à 100000 £ au palais de Buckingham.

Adamo Canto, 37 ans, a glissé des photos officielles signées du prince William et de Kate Middleton et un album photo du banquet organisé pour la visite d’État de Donald Trump.

L’assistant de restauration a fouetté certains des articles volés, d’une valeur totale comprise entre 10 000 et 100 000 £, sur le site d’enchères en ligne eBay pour une fraction de leur valeur.

Il a fait plus de 7 700 £ en flagellant environ 37 articles royaux.

Lorsque la police a chronométré le vol de Canto et a fouillé son quarts au Royal Mews à Buckingham Palace, ils ont trouvé une «quantité importante» d’objets volés.

Canto, de Scarborough, dans le Yorkshire du Nord, a admis trois chefs de vol commis par un employé et a été condamné aujourd’hui à huit mois de prison.

Westminster Magistrates ‘Court a appris comment Canto, qui travaillait dans les cuisines du palais de Buckingham depuis 2015, avait volé les objets entre novembre 2019 et août 2020.

Parmi les objets volés, il y avait une broche et une montre de poche en édition limitée Buckingham Palace.

D’autres objets de luxe remontant à Canto comprenaient un stylo sterling Tiffany, un pyjama en soie, des boutons de manchette et même un téléphone mobile Samsung sur mesure fabriqué pour le duc d’York.

Le combiné personnalisé, intitulé «le premier téléphone mobile pliable au monde», a été vendu à un acheteur aux États-Unis pour moins de 600 £ et est l’un des 65 articles qui n’ont pas encore été récupérés.

Le tribunal de première instance de Westminster a appris comment Canto, qui travaillait dans les cuisines du palais de Buckingham (photo) depuis 2015, avait volé les objets entre novembre 2019 et août 2020

Le juge David Tomlinson a entendu dire que les objets volés étaient «à des degrés divers d’unicité» et vendus à un prix bien inférieur à leur valeur réelle.

Il a déclaré: « Le fait est que la valeur matérielle de tout ce que vous avez volé dépasse confortablement 10000 £.

« Une saveur de disparité entre la valeur au détail et ce pour quoi les articles ont volé … vous avez volé deux colliers de montre de poche en or au détail de 790 £ chacun, pour 23,22 £.

« Vous avez vendu un Buckingham Palace en soie violette, une broche … et une montre de poche Buckingham Palace en édition limitée au prix de 995 £ pour 100 £.

«Vous aviez des difficultés financières et avez trouvé que c’était la solution.

«Je prends en compte qu’une peine d’emprisonnement à ce moment vous sera particulièrement onéreuse et je l’ai ajustée pour refléter votre méconnaissance du système.

«Je suis malheureusement parvenu à la conclusion que ces infractions sont si graves que seule une peine de détention immédiate est justifiée.

Howard Cohen, en défense, avait soutenu que Canto devrait être condamné à une peine plus légère en raison de son «éducation à l’abri».

Les références de caractère fournies par ses anciens employés dans une maison de soins pour patients atteints de démence dans le Yorkshire du Nord parlaient de sa « fiabilité » – en contraste frappant avec son infraction malhonnête.

M. Cohen a déclaré: « Le tribunal a affaire à un homme de 37 ans qui avait un caractère impeccable avant son infraction.

«Né et élevé dans le Yorkshire à Scarborough, il a commencé sa vie professionnelle dans les services sociaux.

« Il est devenu chef d’équipe pour un établissement de soins privés entre 2002 et 2006 et est devenu le technicien principal du centre de réadaptation pour les personnes souffrant de démence et d’Alzheimer dans le North Yorkshire County Council. »

Les références de caractère fournies par ses employeurs attestent de sa fiabilité et de son honnêteté de professionnalisme.

‘[He] a agi complètement hors de son caractère en commettant les infractions dont le tribunal doit traiter cet après-midi et a profité au maximum de sa vie avant de venir à Londres pour être utile à ceux qui ont besoin de son aide et de son assistance professionnelles.

M. Cohen a déclaré que Canto avait déménagé à Londres en 2015 et avait commencé à travailler dans les cuisines du palais de Buckingham – la résidence officielle de la reine (photo) – mais avait rapidement accumulé des dettes de 8000 £.

M. Cohen a déclaré que Canto avait déménagé à Londres en 2015 et avait commencé à travailler dans les cuisines du palais de Buckingham – mais avait rapidement accumulé des dettes de 8000 £.

Il a déclaré au tribunal: « L’une des difficultés qu’il a rencontrées en venant à Londres était de financer son existence.

« Son salaire au palais était minime et il estimait qu’il était difficile pour lui de maintenir le style de vie auquel il voulait adhérer.

« Il a commencé à essayer de rembourser les dettes qu’il avait accumulées en vivant au-dessus de ses moyens en contractant des prêts sur salaire. en peu de temps, il s’est retrouvé à contracter un emprunt pour payer les intérêts d’un autre et d’un autre et d’un autre et a accumulé des dettes d’environ 8 000 £.

« Il aurait dû contacter sa famille et ses amis à Scarborough. »

Parlant des vols, il a déclaré: « Ce n’était pas un travail criminel sophistiqué, il a utilisé son propre nom, ses propres coordonnées et adresse e-mail sur eBay, et il n’a donc pas été difficile de fournir l’activité criminelle à cet accusé.

« C’était un opportuniste qui a violé la confiance qui lui a été accordée tout au long de son emploi et, par conséquent, regrette maintenant profondément et profondément ses actions. »

M. Cohen a déclaré que Canto avait remboursé environ 4 800 £ jusqu’à présent. Il a déclaré que son client savait que les articles étaient spéciaux, mais qu’il ignorait exactement à quel point certains d’entre eux étaient rares.

Il a ajouté: « Il ne savait pas que c’était un téléphone spécialement fabriqué pour le duc d’York. »

Canto a été décrit comme «naïf» et «hors du monde» par son avocat qui a déclaré qu’il aurait du mal à faire face en prison.

Il a baissé la tête sur le banc des accusés alors qu’il était condamné à huit mois d’emprisonnement.