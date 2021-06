Le service TV d’Apple fait face à son plus grand test à ce jour alors que les essais gratuits s’épuisent

Le PDG d’Apple, Tim Cook, arrive pour la première mondiale d’Apple « The Morning Show » au Lincoln Center – David Geffen Hall le 28 octobre 2019 à New York.

« Pour les services plus récents ou plus petits, les partenariats et les promotions sont un outil d’acquisition de clients inestimable », a déclaré Cason. « Un grand pourcentage de gens suivent, ils aiment vraiment le service et le continuent. Ou ils oublient qu’ils ont donné au service leur carte de crédit. »

Le 1er juillet, les personnes qui achèteront des produits Apple n’auront droit qu’à 3 mois d’Apple TV+ gratuite, au lieu d’un an, et les personnes qui ont déjà encaissé l’essai ne pourront plus l’obtenir. Toujours au mois de juillet, les premiers abonnés à activer l’offre promotionnelle commenceront à être automatiquement facturés pour le service après avoir eu accès à ses émissions pendant près de 21 mois gratuitement.

La majorité des abonnés Apple TV+ bénéficient toujours de l’offre promotionnelle, avec 62 % des abonnés actuels accédant à Apple TV+ via un forfait promotionnel, selon les données d’une enquête de Moffatt Nathanson publiée en janvier. Apple n’a pas précisé le nombre d’abonnés du service, mais il a vendu des centaines de millions d’iPhones et d’autres gadgets depuis fin 2019.

Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois. Il est également associé à d’autres services Apple tels que Music et iCloud dans des packages appelés Apple One à partir de 14,95 $ par mois. Mais beaucoup d’abonnés ne paient pas.

Apple TV + a toujours eu moins d’heures de films et de télévision par rapport aux autres services de streaming, ce qui peut être une raison pour laquelle il a fait ses débuts avec un prix inférieur, contre 8 $ par mois pour Disney + ou 8,99 $ pour un plan Netflix standard.

Lorsque Apple TV+ a été lancé en novembre 2019, il comportait neuf émissions et films originaux soutenus par Apple. Aujourd’hui, il compte environ 87 émissions de télévision, films et documentaires originaux. C’est loin d’être ce que proposent les autres services.

Hulu, par exemple, a des milliers de spectacles, selon Reelgood data, dont beaucoup ont déjà une large base de fans car ils ont été diffusés à la télévision. Netflix et Amazon Prime Video proposent tous deux plus de 1 000 émissions sous licence et originales à regarder.

Apple n’a accordé aucune licence d’émissions non exclusives pour son service et ne propose à la place que des émissions soutenues financièrement. Il n’a pas dépensé pour acheter des sociétés de médias pour remplir son catalogue, contrairement à Amazon, qui a récemment accepté d’acquérir MGM Studios.

La plupart des émissions d’Apple mettent en vedette des producteurs et des acteurs de renom, tels qu’Oprah et Steven Spielberg. Cependant, le talent n’est pas exclusivement lié à l’entreprise. d’Oprah plus grande interview de mémoire récente, avec le prince Harry, a été diffusé sur CBS. Steven Spielberg récemment signé un accord avec Netflix, trop.

Les notes de streaming sont notoirement secrètes et Apple n’a jamais révélé le nombre de téléspectateurs de ses émissions.

Lorsque les dirigeants d’Apple sont interrogés sur le succès de son contenu, ils soulignent les nominations. Dans un communiqué de presse la semaine dernière, Apple a dit que ses émissions originales ont reçu 112 prix et 389 nominations, dont les prix Critics Choice, les Golden Globes et les Oscars.

« Peu importe l’appareil sur lequel vous l’appréciez, c’est une période charnière pour Apple TV+, accumulant de nombreuses nouvelles nominations et victoires, y compris ses premières nominations aux Oscars », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’un appel avec des analystes en avril.

Cook a ensuite fait l’éloge d’une émission en particulier, « Ted Lasso », qui ressemble au premier grand succès d’Apple TV+. La comédie désinvolte sur un entraîneur de football américain, basée sur un Publicité NBC se moquant de l’ignorance des Américains à propos du football, a trouvé une base de fans avec ses plaisanteries à faible enjeu.

La saison 2 de « Ted Lasso » sera diffusée le 23 juillet et Apple publiera de nouveaux épisodes chaque semaine dans le but d’accrocher les abonnés actuels à l’essai et potentiellement de trouver de nouveaux abonnés.

Un e-mail promotionnel envoyé aux abonnés cette semaine met en évidence « Ted Lasso » en plus d’une deuxième saison de « The Morning Show » avec Jennifer Aniston en première en septembre. L’e-mail faisait également la promotion d’émissions qui n’avaient pas encore été diffusées, comme une comédie mettant en vedette Will Ferrell et Paul Rudd intitulée « The Shrink Next Door » et la série de science-fiction « Foundation » basée sur les livres d’Issac Asimov.

Pourtant, « Ted Lasso » est une comédie de 30 minutes avec seulement 10 épisodes actuellement disponibles, et dans l’ensemble, la bibliothèque de contenu d’Apple est toujours loin derrière ses rivaux.

« Apple n’est pas en position de force ici », a déclaré Michael Nathanson de Moffett Nathanson. « Bien qu’ils aient d’excellents spectacles, ils n’ont pas l’ampleur des nouvelles versions, des titres de tentpole et une bibliothèque approfondie pour vraiment créer une grande entreprise rentable à ce stade. »