Le service SpaceX Starlink en Ukraine fait l’objet d’une lettre du Sénat

WASHINGTON — Trois membres démocrates de la commission sénatoriale des services armés ont demandé au Pentagone des informations sur le PDG de SpaceX, Elon Musk, et s’il « avait ordonné la désactivation ou l’empêchement unilatéral du fonctionnement des terminaux de communication par satellite Starlink utilisés par les forces armées ukrainiennes dans le sud de l’Ukraine en 2022 ». » ou n’a jamais eu le pouvoir de le faire.

Les sénateurs démocrates Jeanne Shaheen du New Hampshire, Elizabeth Warren du Massachusetts et Tammy Duckworth de l’Illinois ont écrit une lettre vendredi au secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour exprimer ses « sérieuses inquiétudes quant à savoir si M. Musk est personnellement intervenu pour saper un partenaire clé des États-Unis à un moment critique ».

Leurs questions font suite à la publication d’une biographie d’Elon Musk, PDG de SpaceX et constructeur automobile. Tesla , et propriétaire et CTO du réseau social X (anciennement Twitter). Dans le livre, l’auteur Walter Isaacson a écrit qu’une attaque de drones sous-marins ukrainiens contre des navires de guerre russes a été perturbée par une déconnexion de Starlink, ordonnée par Musk.

Des extraits du livre ont sonné l’alarme à Washington, parmi les alliés de l’OTAN et dans la capitale ukrainienne. Après leur publication, Musk s’est présenté comme un casque bleu et a écrit sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas déconnecté Starlink au-dessus de la Crimée, mais qu’il avait plutôt rejeté une demande de l’Ukraine de le fournir là-bas. Il a écrit : « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. » Isaacson a publié une correction à sa biographie indiquant que la connectivité avait déjà été désactivée dans la zone touchée et que Musk avait simplement refusé une demande de l’activer.

Musc a également soutenu, comme il l’a fait dans le passé, que l’Ukraine conclue une « trêve » avec la Russie. L’argument du « plan de paix » de Musk a été critiqué par les responsables ukrainiens, les politiciens et les experts de Poutine.

Mardi, dans une interview avec « Squawk Box » de CNBC, Isaacson a évoqué le développement par SpaceX d’une version militaire de Starlink, qui aiderait à résoudre les inquiétudes exprimées par Musk concernant l’utilisation des réseaux satellites en temps de guerre.

CNBC a posé au ministère de la Défense plusieurs questions concernant SpaceX, notamment si le ministère réévaluerait l’un des contrats gouvernementaux de l’entreprise, si les appels de Musk à une trêve entre l’Ukraine et la Russie reflètent la position du gouvernement américain et si la conduite de Musk, y compris avoir eu des rencontres personnelles avec Poutine dans le passé, était conforme aux termes des contrats attribués à son entreprise.

Un porte-parole du département, Jeff Jurgensen, a déclaré à CNBC par e-mail : « Le département conclut un contrat avec Starlink pour des services de communication par satellite en soutien à nos partenaires ukrainiens », mais a refusé d’offrir plus de détails ou de répondre aux questions spécifiques posées.

Il a ajouté que le ministère de la Défense « continue de travailler en étroite collaboration avec l’industrie commerciale pour garantir que nous disposons des capacités dont les Ukrainiens ont besoin pour se défendre – et plus largement – ​​du type de capacités de communication et spatiales nécessaires pour accomplir nos propres missions mondiales et soutenons notre stratégie de défense nationale. »

Plus tôt dans la semaine, le sénateur Warren a demandé une enquête du Congrès sur Musk et SpaceX. « Le Congrès doit enquêter sur ce qui s’est passé ici et déterminer si nous disposons des outils adéquats pour garantir que la politique étrangère est menée par le gouvernement et non par un milliardaire », a déclaré Warren lundi. Bloomberg signalé pour la première fois.

SpaceX travaille actuellement à obtenir une nouvelle licence de la Federal Aviation Administration et les approbations du US Fish and Wildlife Service, pour reprendre les vols d’essai de son lanceur Starship Super Heavy depuis ses installations de Boca Chica, au Texas. Un vol d’essai antérieur cette année a donné lieu à une explosion et à une enquête sur un accident supervisée et récemment achevée par la FAA.

La société prévoit d’utiliser Starship pour lancer et déployer ses satellites Starlink de nouvelle génération. Musk envisage également que Starship emmène des astronautes et des fournitures sur la Lune, et éventuellement sur Mars.