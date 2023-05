Le service public du New Hampshire a le dernier entrant à échanger de l’électricité avec le Canada

La plus récente proposition d’une importante ligne de transmission électrique du Canada qui serait en mesure de transporter de l’électricité vers la Nouvelle-Angleterre à partir du Canada, serait également en mesure d’envoyer au Québec de l’énergie renouvelable produite par de futurs générateurs d’électricité au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre ou d’autres sources.

Le Twin State Clean Energy Link proposé de 211 milles et d’une valeur de 2 milliards de dollars entrerait aux États-Unis à Canaan, dans le Vermont. Il serait enterré le long des autoroutes nationales du Vermont et du New Hampshire jusqu’à ce qu’il soit relié à un corridor de transmission existant à Monroe qui transporterait l’électricité vers une nouvelle sous-station à Londonderry. De là, le pouvoir pourrait être distribué dans toute la Nouvelle-Angleterre.

« Vous pouvez penser à la ligne Twin States presque comme un stockage de batterie – la ligne n’aurait pas besoin d’être » toujours allumée « et de fournir de l’énergie du Québec à la Nouvelle-Angleterre », a déclaré un communiqué du service public d’électricité National Grid, l’un des développeurs de le projet proposé dans le New Hampshire. « Au lieu de cela, il serait utilisé lorsqu’il est nécessaire d’apporter de l’énergie propre supplémentaire dans la région pour équilibrer les ressources variables, telles que l’éolien offshore. »

Contrairement à une grande partie de l’électricité actuellement acheminée aux États-Unis depuis le Canada qui est produite par des installations de production hydroélectrique au Québec, elle aurait également la capacité de fournir de l’électricité produite par des installations éoliennes et solaires au Canada.

Dans un communiqué, Hydro-Québec affirme que les infrastructures transfrontalières optimisent l’utilisation des énergies renouvelables, hydroélectriques, éoliennes et solaires, au Québec et dans le nord-est des États-Unis.

« Même si HQ n’est pas impliqué dans le projet Twin States, le modèle commercial de ce projet est une démonstration de la façon dont la transition énergétique prend forme dans notre région au sens large », indique le communiqué.

Pendant des années, le nord-est des États-Unis a essayé de trouver des moyens de tirer parti de l’hydroélectricité produite au Canada et les responsables canadiens ont hâte de vendre de l’électricité aux États-Unis.

Dans le cadre de cela, Hydro-Québec a accepté un contrat de 25 ans pour vendre de l’électricité à utiliser à New York via le Champlain Hudson Power Express en construction. Hydro-Québec a également accepté d’envoyer de l’électricité au Massachusetts via le blocage New England Clean Energy Connect via le Maine.

Mais maintenant, le Québec a ses propres besoins en énergie propre et n’a pas d’électricité à revendre pour une autre grande ligne vers les États-Unis et l’accent est mis sur l’énergie partagée.

S’il est approuvé, le plus tôt le projet du New Hampshire pourrait commencer la construction serait 2026.

Anneau Wilson, The Associated Press