Le service public californien PG&E admet qu’il a probablement déclenché UN AUTRE incendie de forêt dévastateur des années après avoir déclenché une destruction record – RT USA News

Pacific Gas & Electric semble avoir une fois de plus contribué à déclencher un incendie de forêt mortel en Californie, contribuant au carnage dans l’État américain le plus peuplé pour la quatrième année consécutive, selon un rapport publié sur son site Internet.

Les documents publiés sur le site Web de l’utilitaire lundi et déposés auprès de la California Public Utilities Commission indiquent qu’un employé de PG&E a vu « des fusibles grillés dans un conducteur au sommet d’un poteau, un arbre penché dans le conducteur et un feu à la base de l’arbre » lorsqu’il a répondu à une panne de circuit signalée vers 7 heures du matin, heure locale, mardi dernier. On pense que le problème d’équipement a contribué au début de l’incendie de Dixie à Feather River Canyon, un incendie dévastateur qui n’est encore contenu qu’à 15 %.

Incapable d’accéder au poteau jusqu’à près de 12 heures après la première prise de note de l’incendie, en raison de « un terrain difficile et des travaux routiers entraînant la fermeture d’un pont », l’employé a signalé qu’à son retour sur le site vers 16 h 40, heure locale, il a rencontré « un feu au sol près de la base de l’arbre » plus « deux des trois fusibles ont sauté et ce qui lui a semblé être un arbre vert en bonne santé penché sur le conducteur 12 kV de Bucks Creek 1101, qui était toujours intact et suspendu aux poteaux », selon le rapport.





Aussi sur rt.com

L’incendie de 2020 qui a alimenté l’un des plus grands incendies de forêt de Californie a délibérément commencé à cacher un meurtre – police







Ce n’est qu’à ce moment-là que le travailleur a appelé son superviseur – qui a par la suite appelé le 911. Compte tenu des antécédents épouvantables de PG&E en matière d’intervention en cas d’incendie de forêt (en particulier ceux liés à son équipement), il n’est peut-être pas surprenant que le service public ait attendu cinq jours – plutôt que les deux requis pour quatre heures – pour signaler l’incendie naissant à l’agence de réglementation de l’État.

L’incendie de Dixie a déjà consommé plus de 30 000 acres lundi et continue de forcer des évacuations dans les comtés de Plumas et de Butte. Les systèmes de PG&E auraient montré une panne près du barrage de Cresta dans la région de Feather River Canyon où l’incendie a commencé. Les ordres d’évacuation obligatoires restent en vigueur à High Lakes, Bucks Lake et Meadow Valley dans le comté de Plumas; Jonesville et Philbrook dans le comté de Butte sont également sous ordre d’évacuation. Cal Fire a rapporté lundi que 800 structures restaient menacées.

PG&E est devenu célèbre pour les contributions apparentes de son équipement dysfonctionnel aux incendies de forêt de plus en plus dévastateurs qui sévit dans la région. L’équipement PG&E a été connecté à au moins un incendie de forêt chaque année au cours des quatre dernières années, à commencer par le feu de camp meurtrier de 2018.

Lire la suite











Le service public a plaidé coupable l’année dernière à 84 chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable, chaque chef d’accusation représentant une vie perdue dans l’incendie de camp. L’incendie meurtrier a commencé en octobre dans la ville de Pulga, engloutissant finalement 140 000 acres aidé par des vents violents et une faible humidité. Quelque 8 700 maisons ont été détruites et des dizaines de milliers de personnes forcées d’évacuer, tandis que même celles dont les maisons ont été épargnées par la destruction n’ont pas pu sortir en raison de la qualité de l’air extrêmement insalubre. Le pire incendie de forêt de l’histoire de la Californie, le Camp Fire a tué 85 personnes et a pratiquement anéanti la ville de Paradise.

Le jugement a jeté PG&E dans une faillite dont il est finalement sorti l’année dernière, avec une promesse d’indemniser les victimes d’incendies pour tous les dommages n’ayant pas été couverts par leur assurance – une somme de 13,5 milliards de dollars qui sera partiellement payée en actions de la société.

L’année dernière, l’équipement PG&E s’est avéré partiellement responsable de l’incendie de Zogg dans le comté de Shasta. La société fait toujours l’objet d’une enquête criminelle sur cet incendie et a été forcée de payer 43 millions de dollars aux gouvernements locaux pour cet incendie et l’incendie de Kincade de l’année précédente dans le comté de Sonoma. Le service public fait toujours face à des poursuites dans le comté de Sonoma pour l’incendie de 2019.

Si PG&E continuait à avoir des performances non seulement médiocres mais criminelles, le service public pourrait finalement être repris par l’État, bien que la Commission des services publics de Californie exige que l’entreprise passe d’abord par six « niveaux » de son soi-disant programme de surveillance renforcée. PG&E est déjà au premier rang, après avoir été cloué pour le travail de mauvaise qualité qu’il a fait pour éliminer les branches d’arbres et autres bois d’allumage de ses lignes les plus risquées depuis novembre, et s’est engagé à dépenser 4,9 milliards de dollars pour « sécurité contre les incendies de forêt » cette année.





Aussi sur rt.com

« Complètement inacceptable » : la colère alors que la compagnie d’électricité coupe l’approvisionnement à 800 000 personnes en raison des craintes d’incendies de forêt en Californie







Sa promesse de « faire mieux » après quatre ans de contribution aux pertes dévastatrices subies par les résidents californiens a été faite comme une condition pour sortir de la faillite. Pendant ce temps, les responsables de l’entreprise ont tenté de blâmer la sécheresse et le changement climatique, au lieu de prendre leurs responsabilités.

PG&E a également indigné et aliéné des clients en coupant l’alimentation électrique pendant les heures de pointe pour des centaines de milliers de personnes, dans l’espoir d’empêcher les étincelles qui sont connues pour provoquer des incendies de forêt par crainte que des vents violents ne renversent complètement les lignes électriques.

Une enquête de la CPUC a accusé l’utilité de ne pas avoir de stratégie de sécurité, même rudimentaire, notant qu’elle ne fait que « changements positifs » lorsqu’ils sont forcés de le faire par des accidents graves comme des incendies et des explosions. Le rapport de la CPUC lui-même a été publié sept ans après l’explosion d’un gazoduc en 2010, qui a tué huit personnes et découvert des pratiques commerciales médiocres, voire criminelles, telles que la surfacturation des clients, la sous-utilisation des dépenses d’entretien et, en général, le profit sur tout, y compris mais limité à la sécurité.

La saison des incendies de cette année devrait déjà être particulièrement dévastatrice, avec des attentes qu’elle sera plus longue, plus sèche et plus risquée que les années précédentes, même si PG&E a du mal à réparer son infrastructure en décomposition.

Plus de 158 000 acres de forêt du nord de la Californie ont brûlé jusqu’à présent cette saison, y compris l’incendie de Tamarack, qui a atteint 23 000 acres lundi matin et reste entièrement non confiné. Il aurait été enflammé par la foudre au début du mois, et les pompiers locaux ont pris la décision discutable de ne pas envoyer d’équipes de pompiers. « en raison de problèmes de sécurité », laissant le shérif du comté d’Alpine, Rick Stephens, expliquer la réponse bizarre aux résidents locaux qui risquent maintenant de perdre leur maison dans l’enfer. L’incendie du complexe de Beckwourth a brûlé plus de 105 000 acres lundi et est maîtrisé à 82 %.





Aussi sur rt.com

Une compagnie d’électricité de Californie plaide COUPABLE pour 84 morts dans un incendie de forêt dévastateur







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !