Le service postal annonce que 5 800 employés ont été attaqués par des chiens en 2020

Bien que 2020 n’ait été la meilleure année pour personne, cela a été particulièrement difficile pour les employés du service postal américain, car l’agence a déclaré que des milliers de facteurs ont été attaqués par des chiens au cours de la dernière année.

La Poste a annoncé jeudi que plus de 5 800 employés ont été attaqués par des chiens en 2020.

« Des morsures et morsures aux attaques vicieuses, le comportement agressif des chiens constitue une menace sérieuse pour les employés des postes et le grand public », a déclaré le service dans un communiqué.

Le service postal a également annoncé quelles villes et États avaient le plus d’attaques de chiens, Houston en tête de liste des villes et la Californie étant l’État avec le plus d’attaques. Les statistiques ont été annoncées avant la Semaine nationale de sensibilisation aux morsures de chien, qui a commencé samedi et se termine le 18 juin.

Voici la liste des 10 principales villes et le nombre d’attaques enregistrées :

Houston, 73 ans Chicago, 59 ans Los Angeles, 54 ans Cleveland, 46 ans Denver, 44 ans Baltimore, 43 ans Dallas, 38 ans Colomb, 37 ans San Antonio, 36 ans San Diego et Détroit, 35 ans

Voici la liste des 10 principaux états et le nombre d’attaques :

Californie, 782 Texas, 402 Ohio, 369 New-York, 295 Pennsylvanie, 291 Illinois, 290 Michigan, 253 Floride, 198 New Jersey, 179 Virginie, 169

Il n’y avait aucun critère à remplir pour que cela soit considéré comme une attaque, a déclaré le représentant des relations publiques David P. Coleman à USA TODAY. Une attaque était envisagée si un employé des postes soumettait une réclamation pour blessures ou déclarait à ses superviseurs qu’il avait été attaqué.

Il n’y a pas de données sur le type de chien le plus attaqué, mais le service postal dit que « tous les chiens peuvent mordre ». Étant donné qu’il y avait un volume élevé de livraisons à domicile depuis le début de la pandémie, le service a noté qu’il entraînait plus d’opportunités pour les transporteurs d’interagir avec les chiens, ce qui signifiait des risques plus élevés d’attaques de chiens.

« Il est primordial de sensibiliser le public à la prévention des morsures de chien et à la protection de nos facteurs lors de la livraison du courrier », a déclaré Jamie Seavello, responsable par intérim de la sécurité et de la santé des employés du service postal américain, dans un communiqué. « Les chiens sont des animaux instinctifs qui peuvent agir pour protéger leur territoire et c’est pourquoi il est important d’informer le public sur cette campagne. »

Le service a également énuméré certaines façons dont les propriétaires d’animaux pourraient réduire le nombre d’attaques de chiens, notamment le fait de ne pas laisser les enfants prendre le courrier directement d’un facteur, car un chien peut considérer l’employé comme une menace, ainsi que de garder les chiens à l’intérieur et à l’écart des portes. .

Les facteurs sont également formés sur la façon de traiter les chiens sur les itinéraires de livraison. Ils peuvent avoir des cartes d’avertissement pour leur rappeler qu’il peut y avoir un chien dangereux sur leur itinéraire et un outil de fonction d’alerte de chien sur leurs scanners portables.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.