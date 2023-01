Le service postal américain vante ses performances lors des élections de 2022

WASHINGTON (AP) – Le service postal américain a livré plus de 54 millions de bulletins de vote pour les élections de mi-mandat, avec près de 99% des bulletins de vote livrés aux responsables électoraux dans les trois jours, ont annoncé lundi des responsables.

L’analyse post-électorale du service postal a montré qu’il fallait en moyenne moins de deux jours pour livrer les bulletins de vote remplis.

“Ces résultats parlent d’eux-mêmes”, a déclaré Amber McReynolds, présidente du Comité du courrier électoral du Conseil des gouverneurs du service postal.

À la fin du second tour du Sénat de Géorgie le 6 décembre, le service postal avait livré 54,4 millions de bulletins de vote aux électeurs, ont déclaré des responsables. Ils ont ajouté que le nombre pourrait être encore plus élevé car le rapport ne prend pas en compte les bulletins de vote qui ont été détournés du flux normal pour accélérer la livraison et les bulletins de vote qui n’ont pas été correctement identifiés.

Le service postal a été poursuivi par des arriérés et des questions avant l’élection présidentielle de 2020 au cours de laquelle un nombre record de bulletins de vote ont été déposés.

Le ministre des Postes Louis DeJoy a été critiqué cette année-là pour avoir limité les heures supplémentaires, mis fin à la pratique de longue date des livraisons tardives et démantelé certaines machines de tri avant les élections, et un juge fédéral lui a reproché de ne pas avoir obtenu un avis consultatif de la Commission de réglementation postale avant de mettre en œuvre certains de ces changements.

Mais il n’y a pas eu de telles plaintes en 2022. Et le service postal a créé une division permanente des élections et du courrier gouvernemental pour traiter les questions électorales.

“Nous sommes très fiers du rôle que joue notre organisation dans le processus de vote par correspondance”, a déclaré DeJoy lundi dans un communiqué. “Le peuple américain peut continuer à se sentir confiant dans l’utilisation du courrier américain pour remplir son devoir démocratique.”

Pour les élections de mi-mandat, 98,96% des bulletins de vote des élections générales ont été remis des électeurs aux responsables électoraux dans les trois jours – dépassant la performance de 2020 d’environ 1 point de pourcentage – et 99,93% ont été livrés dans les sept jours, selon le rapport.

Le service postal a également livré plus de 51 millions de bulletins de vote vers et depuis les électeurs pour les élections primaires, avant les élections générales.

Le service postal examinera ses performances en 2022 pour voir où des améliorations peuvent être apportées à l’avenir, ont déclaré McReynolds et DeJoy.

The Associated Press