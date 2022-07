Le service postal américain va stimuler les achats de véhicules électriques – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le service postal américain prévoit d’augmenter considérablement le nombre de véhicules électriques qu’il achète pour remplacer sa flotte de camions de livraison vieillissants, ont annoncé mercredi des responsables.

Le service postal prévoit de faire passer les véhicules électriques de 20 % à 50 % dans son achat initial de 50 000 véhicules, le premier d’entre eux roulant sur les routes de livraison l’année prochaine. Il propose également d’acheter 34 500 véhicules supplémentaires disponibles dans le commerce sur deux ans, ont indiqué des responsables.

La proposition, qui sera publiée jeudi dans le Federal Register, est intervenue après que 16 États, des groupes environnementaux et un syndicat ont intenté une action en justice pour suspendre les achats de véhicules de livraison de nouvelle génération dans le cadre du plan initial qui était fortement orienté vers les camions à essence.

La nouvelle proposition environnementale suspend effectivement les achats à 84 500 véhicules au total – 40% électriques – alors même que le service postal cherche à acheter jusqu’à 165 000 véhicules de nouvelle génération au cours de la prochaine décennie pour remplacer les camions de livraison vieillissants qui sont entrés en service entre 1987 et 1994.

Les achats futurs se concentreraient sur de plus petites quantités de véhicules à des intervalles plus courts que l’analyse environnementale initiale sur 10 ans, ont déclaré des responsables.

L’objectif est d’être plus réactif à l’évolution de la stratégie opérationnelle du service postal, aux améliorations technologiques et à l’évolution des conditions du marché, a déclaré le service postal dans un communiqué. Une audience publique sur la nouvelle proposition aura lieu le mois prochain.

Les véhicules de livraison de nouvelle génération sont plus hauts pour permettre aux facteurs de saisir plus facilement les colis et les colis qui représentent une plus grande part du volume. Ils ont également amélioré l’ergonomie et la climatisation.

