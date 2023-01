Le service postal américain émettra un timbre USWNT pour la SheBelieves Cup

Le bureau de poste des États-Unis émettra un timbre commémoratif pour la prochaine SheBelieves Cup et l’USWNT. En plus du timbre, USPS vend également actuellement un carnet de notes de terrain, des enveloppes et des épingles présentant également le motif spécial du timbre.

“Ce nouveau timbre Forever célèbre le football féminin aux États-Unis”, lit-on dans un communiqué de l’USPS. “Des ligues de jeunes à l’équipe nationale américaine championne du monde d’élite, des millions de filles et de femmes à travers le pays participent à ce sport de compétition rapide.”

L’artiste décédé a conçu l’impressionnant timbre USWNT

Le timbre lui-même montre une joueuse frappant un ballon de football lors d’une volée. L’illustrateur Noah MacMillan a utilisé un motif et une police du milieu du siècle pour afficher un design intemporel. MacMillan est malheureusement décédée d’un cancer du côlon en 2022. L’USPS voulait célébrer l’artiste de 33 ans, ainsi que commémorer le football féminin.

MacMillan a déjà été approché par le directeur artistique Antonio Alcala pour créer l’œuvre d’art du timbre. L’artiste a utilisé des photos qu’Alcala a prises de sa fille Maya comme source d’inspiration pour le design.

Il y aura également une cérémonie de dédicace du timbre lors des premières étapes de la SheBelieves Cup. La cérémonie aura lieu au stade Exploria d’Orlando le jeudi 16 février. Il débutera à 11h00 (HE) et est gratuit pour le public. Cependant, les participants à la cérémonie doivent confirmer leur présence sur le site Web USPS / Women’s Soccer.

L’USWNT à la recherche d’un sixième titre record en SheBelieves Cup

La Coupe SheBelieves 2023 commence le 16 février. Elle se déroule jusqu’à la finale six jours plus tard. Orlando est l’un des trois sites du prochain tournoi. Le stade Toyota à Frisco, au Texas, et le parc Geodis à Nashville, au Tennessee, accueillent également des matchs. L’USWNT affrontera le Brésil, le Canada et le Japon pour le trophée.

Les quatre nations impliquées dans la prochaine compétition se classent dans le top 11 de la FIFA. Les Américains occupent la première place, tandis que le Canada est sixième, suivi du Brésil à neuf et du Japon à la 11e position.

L’USWNT est le champion en titre de la SheBelieves Cup après avoir battu l’Islande 5-0 lors de la version 2022 du tournoi.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive