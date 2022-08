Le service postal américain augmentera temporairement les prix pour la période des fêtes

Le service postal américain a déposé un avis mercredi d’une hausse temporaire des prix pour la haute saison des fêtes de cette année, qui, selon lui, aiderait à couvrir les coûts de traitement supplémentaires.

L’agence a déclaré que l’ajustement a été approuvé par son conseil d’administration et est maintenant en attente d’examen par la Commission de réglementation postale. L’augmentation de prix entrerait en vigueur le 2 octobre et resterait en place jusqu’au 22 janvier 2023.

L’agence a déclaré que l’ajustement est similaire aux années précédentes et lui permettra de rester compétitif pendant la haute saison d’expédition.

Les augmentations de prix dépendent du poids du colis et de la distance de livraison. Les colis de courrier prioritaire commercial verront une hausse de 75 cents, et les livraisons lourdes et longue distance pourraient voir des augmentations allant jusqu’à 6,50 $.

L’agence a noté qu’elle s’appuie sur les frais de port, les ventes de produits et de services pour financer ses opérations.

La hausse de prix annoncée intervient peu de temps après que l’agence a annoncé son intention d’acheter au moins 25 000 véhicules de livraison électriques.

Lisez la déclaration de l’USPS ici.