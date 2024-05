Le service national pourrait augmenter les chances d’emploi, disent les conservateurs

Les conservateurs se sont engagés à ce que s’ils remportent les élections générales, les jeunes de 18 ans devront participer à un programme impliquant un service militaire ou non militaire.

D’autres idées répertoriées par le parti comme incitations possibles à postuler aux 30 000 places militaires du programme mettent l’accent sur le service national dans les candidatures Ucas aux universités et aux apprentissages, et encouragent les employeurs à prendre en compte ceux qui terminent le stage lors de leurs candidatures à un emploi.

Dans un article sur X le ministre d’Irlande du Nord Steve Baker, ancien officier de la RAF, a semblé prendre ses distances par rapport à cette politique, suggérant qu’elle avait été « élaborée par un ou plusieurs conseillers politiques et proposée à des candidats, dont certains sont des ministres concernés ».

La semaine dernière – un jour après le déclenchement des élections – le ministre de la Défense, Andrew Murrison, a déclaré aux députés qu’il n’était pas prévu de réintroduire « une quelconque forme de service national » et a averti que, si les recrues militaires du service national étaient gardées dans des unités séparées, « il serait difficile leur trouver un rôle approprié et significatif ».

Mais le Premier ministre a déclaré que des études menées en Norvège et en Israël avaient démontré les avantages des programmes de service national.

En campagne dans le West Sussex, le leader travailliste Sir Keir Starmer a décrit le projet comme un « plan pour une armée de papas adolescents » et « un signe de désespoir ».

Il a également critiqué la proposition des conservateurs de le financer « en annulant le nivellement et avec de l’argent provenant de l’évasion fiscale que nous utiliserions pour investir dans notre NHS ».

Les travaillistes se sont demandé comment le ministère de la Défense financerait 30 000 nouveaux lits pour le programme – et ont souligné les réductions du financement du Service citoyen national volontaire en 2022, lorsque M. Sunak était chancelier, affirmant que la politique « s’effritait de minute en minute ».

Dans l’émission Today de BBC Radio 4, la ministre des Affaires étrangères, Anne-Marie Trevelyan, a imputé les coupes budgétaires à la pandémie de Covid et à la guerre en Ukraine, et a déclaré que la commission royale examinerait les questions d’hébergement.

« Le monde est un endroit très instable et pas du tout rassurant. Nous avons besoin que nos jeunes comprennent et fassent partie de nos communautés et de notre incroyable pays qu’est le Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.