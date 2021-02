Le service Microsoft xCloud pour les navigateurs Web est prévisualisé dans une image divulguée

Le prochain service de jeu xCloud de Microsoft pour le Web a été divulgué dans une capture d’écran. Selon Le bord, le service est actuellement testé par les employés de Microsoft avant sa sortie publique.

xCloud est le service de jeu en nuage de Microsoft et est actuellement disponible sur les appareils Android. Le service vous permet de jouer à des jeux de Xbox Game Pass Ultimate sur votre téléphone lorsqu’ils sont diffusés sur le cloud. Cela se fait via une application dédiée, qui n’est pas sur iOS car Apple, à sa manière ridicule, exigeait que les jeux sur le service soient soumis individuellement pour examen et prennent également sa part de chacun d’eux.

Pour contourner ce problème, Microsoft a décidé de commencer à développer la version Web du service xCloud, qui peut être chargée via le navigateur Web sur un iPhone ou un iPad compatible. L’utilisateur pourra alors jouer à ses titres Game Pass à condition de disposer d’un contrôleur. Le service sera également accessible aux ordinateurs de bureau via leurs navigateurs respectifs.

Selon Le bord, le service ne semble actuellement fonctionner que sur les navigateurs Chromium pendant les tests, mais cela pourrait facilement changer lors de sa mise en ligne. À tout le moins, on peut s’attendre à un support pour Safari, car iOS semble être la principale cible de ce service.

