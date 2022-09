Le National Weather Service a émis un avertissement d’inondation pour les comtés de McHenry et Lake à 15h38 dimanche.

L’avertissement sera en vigueur jusqu’à 00h30 lundi.

Dans un communiqué, le NWS a déclaré que l’inondation des rivières, des ruisseaux, des ruisseaux et d’autres endroits bas et sujets aux inondations est imminente ou se produit en raison des fortes pluies d’aujourd’hui.

Des quantités de pluie supplémentaires allant jusqu’à un pouce sont possibles dans les deux comtés jusqu’à environ 16h38.

Le comté de McHenry avait déjà fait l’objet d’une veille d’inondation émise par le NWS.

Le NWS a déclaré que parmi les communautés qui devraient subir des inondations figurent Waukegan, Arlington Heights, Palatine, Buffalo Grove, Crystal Lake, Wheeling, Northbrook, North Chicago, Gurnee, Mundelein, Algonquin, Highland Park, Lake in the Hills, Round Lake Beach, McHenry , Vernon Hills, Woodstock, Sion, Huntley et Grayslake.