Le service funèbre du PRINCE Philip comprendra un clin d’œil subtil à la princesse Diana avec une chanson traditionnelle.

Les funérailles du duc auront lieu au château de Windsor après sa mort la semaine dernière à l’âge de 99 ans.

L’Ordre du Service pour les funérailles du Prince Philip

Rhosymedre de Vaughn Williams sera chanté pendant le service.

La chanson folklorique britannique émotionnelle et traditionnelle a également été jouée lors des funérailles de la princesse Diana en 1997 et lors des mariages du prince Harry et du prince William.

Philip et Diana ont partagé un lien spécial alors qu’il s’efforçait de la faire se sentir acceptée dans la famille royale.

Le prince Philip a signé ses lettres à la princesse Diana « avec le plus grand amour, Pa ».

Philip a fait un effort supplémentaire pour accueillir Diana après son mariage avec le prince Charles en 1981.

Lorsque le mariage de Diana avec Charles a commencé à échouer, il a commencé à écrire à sa belle-fille et est devenu un «conseiller conjugal» avoué.

Les notes échangées entre les deux membres de la famille royale ont duré de juin 1992 jusqu’à la séparation de Diana et Charles en décembre 1992.

L’ancien majordome royal, Paul Burrell, a affirmé « qu’il avait plus essayé de sauver le mariage de Charles avec Diana que son fils ».

Le duc d’Édimbourg aurait exhorté Charles à épouser la jeune Lady Diana Spencer.

LIAISON PROFONDE

Philip était souvent assis à côté de Diana lors de dîners formels à Balmoral et engageait sa conversation.

Il aurait confié à un ami que lui et la reine avaient « les plus grands espoirs » pour Charles et Diana, avant d’essayer d’aider à la désintégration de son mariage avec son fils aîné.

Dans le franc échange de lettres entre le duc et la princesse, qui a été révélé lors de l’enquête de Diana après sa mort, Philip s’est référé à lui-même et à la reine comme « Papa et Ma ».

Diana a continué à appeler la reine « Ma-ma » et Philip « Pa » jusqu’à sa mort en 1997.

Phillip aurait repris les inquiétudes de Diana au sujet de Camilla Parker Bowles moins d’un an après son mariage avec Charles.

La «loyauté inébranlable» de Philip envers la reine et «le courage, la force et la foi» seront salués à ses funérailles.

Le duc d’Édimbourg s’est tenu aux côtés du monarque pendant plus de 70 ans, consacrant sa vie à la nation et au service.

Le joueur de 99 ans sera maintenant inhumé à la chapelle St George à Windsor samedi après-midi, avec la famille royale se réunissant pour dire adieu au «rock» de la reine.

Le prince Harry est revenu des États-Unis pour être avec sa famille, avec seulement 30 personnes en deuil autorisées à assister au service en raison de Covid.

Cependant, les funérailles suivront toujours les souhaits du prince Philip – et salueront son « courage, son courage et sa foi ».

La reine s’arrêtera également devant son cercueil pour dire adieu à son mari depuis plus de sept décennies alors qu’il est inhumé.

Aucun membre de la famille royale ne lira les leçons ou ne donnera des lectures lors des funérailles et il n’y aura pas d’éloge funèbre.

Sa Majesté sera également assise seule pendant les funérailles en raison des règles strictes en matière de coronavirus.

Les membres de la famille royale devront être distants d’au moins deux mètres pendant le service à la chapelle St George de Windsor samedi.

Aucun sermon ne sera prononcé pendant le service royal de cérémonie, conformément aux souhaits de Philip, tandis que son corps sera emmené aux funérailles dans une Land Rover qu’il a aidé à concevoir.

Son amour de la mer et sa longue association avec la Royal Navy imprègnent l’Ordre du service, qui a été publié par le palais de Buckingham avant les travaux de samedi.

La musique choisie par le duc comprend l’hymne «Père éternel, fort pour sauver» – traditionnellement associé aux marins et aux forces armées maritimes.

Le doyen de Windsor, dans l’appel d’offres, rendra également hommage à «la gentillesse, l’humour et l’humanité» de Philip.

«Avec un cœur reconnaissant, nous nous souvenons des nombreuses façons dont sa longue vie a été une bénédiction pour nous», dira-t-il à propos de Philippe, décédé à 99 ans vendredi dernier.

«Nous avons été inspirés par sa loyauté inébranlable envers notre reine, par son service à la Nation et au Commonwealth, par son courage, son courage et sa foi.

« Nos vies ont été enrichies par les défis qu’il nous a lancés, les encouragements qu’il nous a donnés, sa gentillesse, son humour et son humanité. »

Le prince Harry et William ne resteront pas ensemble à l’enterrement et seront séparés par leur cousin Peter Phillips.

On croyait que les frères seraient debout côte à côte pendant qu’ils suivaient le cercueil de leur grand-père au service.

Mais Harry et William seront plutôt séparés par Peter Phillips à la demande de la reine.

En raison des règles de distanciation sociale de Covid, cela signifie qu’ils finiront à quatre mètres l’un de l’autre pendant la procession de huit minutes.

Les frères seront séparés une deuxième fois alors qu’ils se dirigent vers la chapelle St George pour le service – avec William marchant devant.