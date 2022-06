Le service forestier n’a pas tenu compte du changement climatique dans l’incendie du Nouveau-Mexique

Le rapport a révélé que bien que le Service forestier ait suivi son plan prescrit approuvé, le feu a été allumé dans des conditions beaucoup plus sèches que celles reconnues. Selon le rapport, la sécheresse persistante, les précipitations hivernales limitées, l’accumulation de neige inférieure à la moyenne et l’accumulation de carburant ont tous contribué à augmenter le risque d’évacuation en cas d’incendie.

La sécheresse, les conditions météorologiques extrêmes, les conditions de vent et les changements climatiques imprévisibles sont devenus des défis importants pour le Service forestier, qui utilise les brûlages dirigés comme moyen de réduire le risque d’incendie destructeur. Les brûlages dirigés ont historiquement aidé à gérer la végétation minimiser les combustibles dangereux et recycler les nutriments dans le sol.

« L’impact dévastateur de cet incendie sur les communautés et les moyens de subsistance des personnes touchées au Nouveau-Mexique a exigé ce niveau d’examen pour s’assurer que nous comprenons comment cet événement tragique s’est déroulé », a déclaré le chef du Service forestier, Randy Moore. dit dans un communiqué . « Je ne peux pas exagérer à quel point ces impacts sont déchirants pour les communautés et les individus. »

L’incendie, qui a brûlé plus de 341 000 acres et détruit des centaines de maisons, survient au milieu d’une sécheresse prolongée et de températures extrêmes dans la région.

Le US Forest Service n’a pas tenu compte des effets du changement climatique lorsqu’il a procédé à un brûlage contrôlé en avril qui a provoqué le plus grand incendie de forêt de l’histoire du Nouveau-Mexique, l’agence dit dans un rapport publié mardi.

« Le changement climatique conduit à des conditions sur le terrain que nous n’avons jamais rencontrées. Nous savons que ces conditions conduisent à des incendies de forêt plus fréquents et plus intenses », a déclaré Moore. « Les incendies dépassent nos modèles et, comme le note le rapport final, nous devons mieux comprendre comment la méga-sécheresse et le changement climatique affectent nos actions sur le terrain. »

Le 20 mai, Moore a annoncé une pause de 90 jours des opérations de feux dirigés sur les terres forestières nationales, donnant à l’agence le temps d’évaluer le programme de feux dirigés. Le Service forestier a déclaré qu’il procédait à environ 4 500 feux dirigés chaque année et que 99,84 % des projets se déroulaient comme prévu.

« Le tir dirigé doit rester un outil dans notre boîte à outils pour les combattre », a déclaré Moore. « Malheureusement, les effets du changement climatique réduisent les fenêtres où cet outil peut être utilisé en toute sécurité. »