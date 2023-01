Le service forestier lance un projet dans l’Indiana malgré les inquiétudes

BLOOMINGTON, Ind. (AP) – Le US Forest Service va de l’avant avec des plans d’exploitation ou de brûlage contrôlé dans certaines parties de la forêt nationale de Hoosier malgré les craintes que le projet puisse altérer l’approvisionnement en eau potable utilisé par plus de 100 000 personnes.

Des groupes environnementaux et des responsables du comté de Monroe, dans le sud de l’Indiana, ont poursuivi l’agence fédérale en 2020, affirmant qu’elle avait violé la loi fédérale lorsqu’elle a décidé de procéder à l’exploitation forestière et aux brûlages contrôlés sur plus de 15 000 acres dans le nord-ouest du comté de Jackson.

Les opposants craignent que le projet ne nuise à la qualité de l’eau du lac Monroe, un réservoir qui dessert tout le comté de Monroe adjacent et fournit de l’eau potable à environ 120 000 personnes.

Bien qu’un juge fédéral ait temporairement interrompu le projet en avril dernier après avoir constaté que le service forestier n’avait pas “évalué pleinement les effets environnementaux sur le lac Monroe”, un rapport ultérieur du service forestier a révélé qu’aucune correction ou révision n’était nécessaire à son évaluation environnementale initiale.

Le service forestier a ensuite annoncé début décembre qu’il prévoyait de poursuivre le projet dans la forêt nationale de Hoosier, qui s’étend sur environ 204 000 acres à travers neuf comtés du sud de l’Indiana, a rapporté The Indianapolis Star.

Les opposants affirment que le récent rapport du service forestier ne répond pas à leurs inquiétudes selon lesquelles les opérations d’exploitation forestière et de brûlage entraîneront une pollution par les nutriments, en particulier l’azote et le phosphore, qui s’écouleront dans le lac et pourraient provoquer une prolifération d’algues nocives.

“Nous sommes très contrariés par cela”, a déclaré Jeff Stant, directeur exécutif de l’Indiana Forest Alliance, l’un des plaignants du procès. « Nous ne pensons pas qu’ils se soient conformés. C’est une non-conformité flagrante.

Mais Chris Thornton, garde forestier de district pour la forêt nationale de Hoosier, n’est pas d’accord. Il a écrit dans une lettre du 5 décembre à la Cour fédérale que les préoccupations concernant le projet avaient déjà été abordées dans le rapport initial du service et qu'”aucune autre information ou clarification n’était nécessaire”.

“Nous publions le (rapport) non pas parce que nous admettons que notre analyse initiale faisait défaut, mais pour nous conformer à l’ordonnance du tribunal de district et aller de l’avant avec la mise en œuvre”, a déclaré l’agence fédérale dans son rapport.

Le rapport indique que le service forestier prendra des mesures pour limiter les effets néfastes lors de la mise en œuvre de l’exploitation forestière et des brûlages contrôlés, et que ne pas poursuivre le projet pourrait entraîner un déclin des écosystèmes de chênes et de caryers de la forêt et un manque de diversité dans le paysage. Il ajoute que l’objectif du projet de gestion forestière est «d’augmenter la résilience et la structure des zones forestières».

L’un des groupes qui s’opposent au plan du service forestier est Friends of Lake Monroe. Sa présidente, Sherry Mitchell-Bruker, a déclaré dans une lettre à Thornton que la seule façon de s’assurer qu’il n’y a pas d'”impacts significatifs” sur le lac Monroe “est de laisser la forêt intacte et de renoncer à l’exploitation forestière et au brûlage dans le bassin versant du lac Monroe”.

Stant a déclaré à The Indianapolis Star que les opposants au projet se sont rencontrés et évaluent s’ils pourraient intenter une action en justice supplémentaire.

The Associated Press