Le service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l’Ontario « est allé en enfer dans un panier à main ». Peut-il être réparé ?

Le gouvernement fédéral a embauché deux consultants pour examiner les moyens d’améliorer le service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l’Ontario après que les craintes pandémiques de contacts étroits avec des étrangers ont torpillé l’achalandage à des niveaux de crise.

Transports Canada a récemment annoncé Les consultants en infrastructure CPSC Transcom Limited et la société d’ingénierie WSP entreprendront une étude, à partir de ce mois-ci, sur la façon d’améliorer le service ferroviaire voyageurs dans le sud-ouest de l’Ontario.

Les deux sociétés conseilleront le gouvernement sur la manière de raccourcir les temps de trajet, d’augmenter la fréquence des trajets entre les grandes villes et d’offrir un service de train “plus fiable” avec “une meilleure ponctualité”, avec un rapport attendu en 2023.

L’annonce de ce mois-ci fait partie d’un effort de plusieurs milliards de dollars visant à améliorer le service de trains de voyageurs entre Windsor, en Ontario, et Québec, où les voyages en train ont été plongés dans une crise d’achalandage qui dure depuis des décennies.

La pandémie a “décimé” les services ferroviaires

« La vérité est que la pandémie a complètement décimé tous les services ferroviaires », a déclaré Malcolm Cairns, un consultant ferroviaire basé à Ottawa qui a entrepris une étude majeure sur le service de trains de voyageurs en Ontario et au Québec en 2020.

Un employé de Via Rail se tient à côté de l’entrée d’un nouveau train exposé à la gare d’Ottawa l’an dernier. La société d’État a lentement commencé à remplacer sa flotte vieillissante de trains. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Certains des services ferroviaires privés ont été fermés et le transport en commun est passé d’une moyenne de 60% de récupération des coûts à 20% de récupération des coûts. Les gens ne voyageaient pas dessus, évidemment. Service ferroviaire voyageurs, service de banlieue interurbain et service de métro, tout est vraiment allé en enfer dans un panier à main.”

Ajoutez à cela une infrastructure et des voitures particulières vieillissantes, ainsi que des réductions de service, et Cairns a déclaré que vous aviez la recette du désastre. En fait, l’achalandage est si faible et la flotte de passagers de Via Rail est si vieille que Transports Canada a récemment a ordonné que les voitures vides soient utilisées comme tampons de sécurité à l’avant et à l’arrière des trains en cas de collision.

Cairns a déclaré que contrairement à d’autres industries qui ont rebondi depuis la pandémie, le service ferroviaire voyageurs ne semble pas revenir, et il faudra peut-être au moins une décennie avant que les efforts pour le relancer commencent à porter leurs fruits.

Cependant, Via Rail rapports trimestriels indiquent que l’achalandage a atteint un creux de 60 000 usagers au deuxième trimestre de 2020 et depuis lors, est remonté à 767 000 à la même époque cette année – pour le contexte, cela représente environ 60% du niveau d’achalandage du service de 1 203 000 au deuxième trimestre 2019.

Le transport ferroviaire de passagers en Ontario « a toujours perdu de l’argent »

“C’est toujours de l’argent perdu en termes de fonctionnement”, a-t-il déclaré à propos du service ferroviaire voyageurs entre Windsor et Québec. “Je soupçonne fortement que ce n’est qu’une autre étude de ce qu’il faut faire.”

Les navetteurs ferroviaires traversent la gare Union de Toronto en juin. Les initiés de l’industrie affirment que la pandémie a « décimé » les voyages en train dans le sud de l’Ontario à bord de Via Rail, de Go Transit et des transports en commun dans les grandes villes. (Laura Pedersen/CBC)

Cairns n’est pas le seul observateur de l’industrie à avoir une vision pessimiste de savoir si quelque chose sera réellement fait pour relancer le service ferroviaire voyageurs en déclin.

Paul Langan, défenseur des trains de voyageurs et président de High Speed ​​Rail Canada, a déclaré que l’étude sur le sud-ouest de l’Ontario marquera l’une des rares fois où le gouvernement fédéral s’est penché sur le service ferroviaire de voyageurs dans la région en plus de 20 ans.

Parce que la région a volé sous le radar pendant si longtemps, a-t-il dit, les voies vieillissantes à l’ouest de Kitchener sont encombrées et sans nouvelles voies réservées aux passagers, il n’y a aucun moyen de faire circuler des trains plus fréquents.

“Ils ne peuvent plus installer de trains sur la voie existante. Ils ont dit” non “au train à grande vitesse, qui est une nouvelle voie, une voie dédiée, donc pour moi, c’est juste une autre étude.”

La dernière étude portant sur les déplacements en train entre Windsor et Toronto était une étude provinciale sur la possibilité d’un train à grande vitesse entre Windsor et Toronto en 2016, lorsque l’ancien ministre libéral des Transports, David Collenette, a été chargé de rédiger un rapport sur la capacité de la province à construire et maintenir un tel service.

Le rapport final est toujours disponible sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.

Juste “une autre étude”, ou est-ce quelque chose de plus ?

« À mon avis, au Canada et en Ontario, nous avons de nombreuses études qui ont été faites et aucune mesure n’a été prise. La dernière, bien sûr, était celle de Collenette, avec un très bon plan pour faire entrer et sortir rapidement les gens de Toronto. , alors oui, c’est une autre étude”, a déclaré Langan.

Un passager dit au revoir avant de monter à bord d’un train de voyageurs Via à destination de Toronto en provenance de London, en Ontario. Certains observateurs de l’industrie disent qu’il faudra peut-être une décennie ou plus pour que le rail voyageurs se rétablisse après la pandémie. (Colin Butler/Nouvelles de CBC)

Contrairement à Langan et Cairns, Collenette, qui a répondu jeudi à une demande de commentaires de CBC News par courrier électronique, était beaucoup plus optimiste quant à l’étude, affirmant qu’il s’agissait d’une “bonne décision” de Transports Canada.

“C’est plus large que celui que j’ai fait, qui traitait spécifiquement [high-speed rail between] Toronto-Kitchener-Londres », a-t-il écrit. Il a ajouté qu’il existe de nombreuses lignes ferroviaires à envisager dans la région, notamment à Stratford, Brantford, St. Thomas, Goderich, Sarnia et le tunnel sous-utilisé du Canadien Pacifique à Windsor sous la rivière Détroit.

En termes de ce que l’étude examinera, il est trop tôt pour le dire, selon Benoit LaPlante, directeur des communications chez CPSC Transcom Limited.

Il a déclaré que la société serait heureuse de partager plus d’informations au fur et à mesure de l’avancement de l’étude.

Un porte-parole de Transports Canada n’était pas immédiatement disponible pour commenter jeudi.