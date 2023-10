Le service ferroviaire GO Transit suspendu en raison d’une panne de réseau

Les services des trains GO et UP Express ont été temporairement suspendus en raison d’une « panne du système à l’échelle du réseau » affectant tous les corridors ferroviaires du CN.

Metrolinx affirme que les trains sont actuellement retenus à la gare la plus proche en raison de ce problème.

Pour l’instant, aucun calendrier n’a été fourni pour la reprise du service.

« Nos équipes travaillent avec le CN pour résoudre le problème rapidement et en toute sécurité. Nous fournirons une mise à jour lorsque de plus amples informations seront disponibles », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site Web de GO Transit.

VIA Rail a également déclaré que les trains arrivant et partant de la gare Union pourraient subir des retards en raison de la panne.

GO Transit encourage les usagers à envisager d’opter pour d’autres options de déplacement en raison de ce problème.