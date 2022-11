Le service d’urgence pour enfants de Winnipeg «en crise» au milieu d’une augmentation des cas de virus respiratoires: directeur médical

Le service des urgences de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg est en crise alors qu’il lutte pour faire face à une augmentation des cas de virus respiratoires, a déclaré le directeur médical du service.

Mardi, 178 enfants se sont présentés au service des urgences de l’hôpital pour y être soignés, soit une augmentation d’environ 45 % par rapport au nombre d’enfants attendus à cette période de l’année avant la pandémie de COVID-19, a déclaré le Dr Elisabete Doyle.

“Le service d’urgence de l’hôpital pour enfants est actuellement en crise”, a déclaré mercredi Doyle devant l’hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

“Nous constatons plus de volume et plus d’acuité que nous n’en avons vu même avant la pandémie, dans de très gros volumes. C’est sans précédent.”

La flambée des cas de virus respiratoires au Manitoba au cours des dernières semaines est liée à la fois au nombre de virus respiratoires qui circulent dans la communauté et à l’assouplissement des règles pandémiques qui ont permis à ces maladies de réapparaître, a déclaré Doyle.

Certains enfants qui se présentent aux urgences sont également ce que Doyle a appelé relativement “naïfs immunitaires” – ce qui signifie qu’ils n’ont jamais été exposés aux virus respiratoires auparavant, donc quand ils le font, ils tombent malades.

Les équipes de soins ont également vu des enfants testés positifs pour plus d’un virus respiratoire en même temps, a déclaré la semaine dernière Shared Health, qui supervise la prestation des soins de santé au Manitoba.

Un «cocktail» de conditions pourrait causer des tensions

La virologue Julie Lajoie a déclaré qu’elle n’était pas surprise d’apprendre à quel point l’hôpital pour enfants de Winnipeg est en difficulté, d’autant plus que les cas de maladies comme le VRS – ou virus respiratoire syncytial – augmentent chez les enfants à travers le Canada.

Lajoie a déclaré que la hausse actuelle des cas de VRS se produit plus tôt dans la saison que d’habitude. Mais bien que le nombre total de cas soit encore inférieur à ce que le Manitoba a connu à la même époque l’an dernier, la flambée des visites aux urgences est nouvelle, a-t-elle déclaré.

Quant à la cause de ce changement, Lajoie a déclaré que le coupable pourrait être l’un des nombreux facteurs – y compris le fait qu’avec plus de types de virus circulant cette année, les enfants sont plus susceptibles d’avoir plusieurs infections en même temps, ce qui met leur système immunitaire à rude épreuve. .

De nombreux enfants ont également contracté le COVID-19 pour la première fois au printemps et en hiver, a déclaré Lajoie, suggérant que ces infections auraient pu rendre leur système immunitaire plus vulnérable aux autres virus.

Et les pénuries d’analgésiques pour enfants pourraient laisser certains parents avec moins d’options pour éviter une visite d’urgence à l’hôpital, a-t-elle déclaré.

“Ce sont donc des possibilités qui se rejoignent”, a déclaré Lajoie, chercheur associé à l’Université du Manitoba.

Selon la virologue Julie Lajoie, plusieurs facteurs pourraient être à l’origine de l’augmentation du nombre de patients à l’hôpital pour enfants de Winnipeg. (Jeff Stapleton/CBC)

“Ce ne sont que des hypothèses – nous ne savons pas vraiment, mais c’est un cocktail qui n’est pas vraiment bon en ce moment.”

Doyle a déclaré que la saison des virus respiratoires en Australie, qui offre une indication de ce qui s’en vient au Canada suggère que la situation au Manitoba va probablement s’aggraver.

Lajoie a fait écho à ce sentiment, prédisant que les cas de grippe dans la province reprendront au début ou à la mi-décembre – et appelant à des mesures qui réduiront ce risque maintenant.

“Si nous n’avons pas de moyen de réduire le risque d’infection en ce moment pour prévenir un peu [of] cette ruée de grippe, nous avons de gros problèmes tant chez les adultes que chez les enfants[‘s] l’hôpital », a-t-elle dit.

Rétablir les mandats de masque : virologue

Lajoie a déclaré que ces mesures devraient mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’air dans les salles de classe – et ramener les mandats de masque pour des espaces comme les écoles et les épiceries.

“Tout ce que vous obtenez dans un espace très encombré sans une bonne ventilation, vous devriez ramener un masque[s],” dit-elle.

“Tout ce qui est essentiel : aller à l’épicerie, aller à la pharmacie… tout cela devrait avoir un mandat de masque en ce moment.”

Le Manitoba a levé ses ordonnances de santé publique restantes, y compris les règles relatives aux masques, à la mi-mars.

Bien que l’hôpital pour enfants soit si bondé, Doyle a exhorté les parents à continuer d’amener leurs enfants aux urgences pour certains symptômes.

Ceux-ci incluent s’ils sont très somnolents et difficiles à réveiller, s’ils ont du mal à respirer ou s’arrêtent de respirer et s’ils ne font pas pipi au moins trois fois en 24 heures, a-t-elle déclaré.

Pour la plupart des autres symptômes, les parents peuvent probablement éviter les services d’urgence occupés et se diriger plutôt vers leur médecin de famille ou leur pédiatre, vers des soins d’urgence ou vers une clinique sans rendez-vous de soins connectés, a déclaré Doyle.

Elle a également demandé aux parents de faire ce qu’ils peuvent pour empêcher les virus respiratoires de se propager encore plus chez les enfants.

Ces étapes comprennent se laver les mains correctement, se couvrir la bouche et le nez lorsqu’ils éternuent ou toussent, garder leurs enfants hors de la garderie ou de l’école lorsqu’ils sont malades, les vacciner contre les maladies contre lesquelles ils peuvent être immunisés et les amener au bon endroit pour se soucier.

“Nous avons une responsabilité partagée, je pense, dans la prise en charge de nos enfants”, a déclaré Doyle.