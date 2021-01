ATLANTA (AP) – Les orateurs de la célébration annuelle des fêtes de Martin Luther King Jr.à Atlanta ont appelé lundi à un engagement renouvelé pour la non-violence après une année mouvementée au cours de laquelle une pandémie meurtrière, des manifestations contre le racisme systémique et une élection controversée couronnée par une attaque contre le Le Capitole américain a mis à rude épreuve la capacité de courtoisie des Américains.

«Cette fête du roi n’est pas seulement venue à un moment de grand péril et de violence physique, elle est également venue pendant une période de violence dans notre discours – ce que nous disons et comment nous le disons», a déclaré le révérend Bernice King, le tué. fille du leader des droits civiques. « C’est franchement incontrôlable et nous nous faisons trop de mal les uns aux autres. »

La pandémie de coronavirus a forcé le service annuel du King Day à l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta en ligne lors de la 35e célébration de son anniversaire en tant que fête nationale. Sa famille faisait partie d’un groupe clairsemé portant des masques et assis loin l’un de l’autre au milieu de bancs pour la plupart vides alors que d’autres prononçaient des remarques à distance.

Bernice King a déclaré que le bilan de la pandémie, l’indignation persistante face aux meurtres de Noirs non armés et le siège meurtrier à Washington par les partisans du président Donald Trump soulignent tous le besoin urgent de poursuivre ce que son père a appelé «la communauté bien-aimée» – un monde dans lequel le conflit est résolu de manière non violente et la compassion dicte la politique.

Elle a cité les paroles de son père d’il y a plus de 50 ans: « Il y a une telle chose comme être trop tard. »

«Nous avons encore le choix aujourd’hui – la coexistence non violente ou la co-annihilation violente», a déclaré Bernice King, récitant à nouveau les paroles de son père. « C’est peut-être la dernière chance pour l’humanité de choisir entre le chaos et la communauté. »

La cérémonie comprenait des remarques préenregistrées du président élu Joe Biden, qui s’est souvenu avoir ressenti «l’esprit agité» du leader des droits civiques lors d’une visite au National Civil Rights Museum installé dans le motel du Tennessee où il a été mortellement abattu devant sa chambre.

«Nous ne devons pas nous reposer. Il est de notre responsabilité de nous rassembler, tous les Américains, pour apporter la paix à cet esprit agité », a déclaré Biden. « … C’est notre responsabilité dans les jours à venir. C’est la charge dans les années à venir. »

Le sénateur élu américain Raphael Warnock, le pasteur d’Ebenezer, a appelé à l’unité après sa victoire lors d’un second tour d’élection le 5 janvier.

«Soyons ensemble, travaillons ensemble», a déclaré Warnock, appelant la pandémie COVID-19 un rappel que tous les gens sont «liés ensemble, comme l’a dit le Dr King, dans un seul vêtement de destin.

«Parce que nous avons affaire à une maladie aérienne mortelle, mon voisin tousse et je suis menacé par la toux de mon voisin», a déclaré Warnock. « Cela ne fait pas de mon voisin mon ennemi. Cela signifie que notre destin est lié. »

Martin Luther King Jr. a été assassiné le 4 avril 1968, alors qu’il soutenait les travailleurs de l’assainissement en grève à Memphis, Tennessee. S’il avait vécu, il aurait eu 92 ans le jour de son anniversaire vendredi dernier.