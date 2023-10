Le service Direct To Cell de Starlink débutera avec les SMS l’année prochaine, la voix et les données en 2025

Vous vous souvenez de l’année dernière, lorsque SpaceX et T-Mobile ont annoncé qu’ils travaillaient sur un moyen de transmettre des données directement sur votre téléphone depuis des satellites spatiaux ? Ce service sera lancé l’année prochaine, mais ses capacités seront progressivement déployées.

Cela signifie qu’en 2024, seuls les SMS seront pris en charge, comme une sorte d’essai pour résoudre tous les problèmes. Puis, en 2025, l’entreprise prévoit de commencer à proposer des services voix et données, ainsi que des fonctions IoT.

Notez que la connexion se fera via LTE et qu’il n’est pas clair quelle quantité de bande passante sera disponible. Le service de données sera suffisamment rapide pour la navigation sur le Web, affirme SpaceX. Même les SMS de base seront indispensables en cas d’urgence – Apple a franchi de nombreux obstacles pour que cela fonctionne (Qualcomm travaille sur une solution pour Android).

Cependant, contrairement à la solution d’Apple, le service Direct To Cell de Starlink ne nécessitera aucun matériel spécial : les nouveaux satellites fonctionneront essentiellement comme des tours de téléphonie cellulaire (sauf ceux qui volent dans l’espace plutôt que d’être montés sur un bâtiment à proximité). Cela devrait signifier qu’avec une vue dégagée sur le ciel, tout téléphone compatible 4G (et autres types d’appareils) pourra se connecter. Cela commencera par utiliser l’application que vous utilisez actuellement pour les SMS, mais une fois le service de données actif, vous pourrez utiliser n’importe quelle application (WhatsApp, Skype et même iMessage).

Starlink a signé des accords avec plusieurs opérateurs à travers le monde : Optus en Australie, Rogers au Canada, KDDI au Japon, One NZ en Nouvelle-Zélande, Salt en Suisse et T-Mobile aux États-Unis. D’autres le rejoindront probablement lorsque le service sera pleinement opérationnel.

Notez que Starlink vise uniquement à couvrir les terres, les lacs et les eaux côtières – si vous souhaitez Internet au milieu de l’océan, vous devrez vous inscrire au service maritime de Starlink. Sur terre, cela comblera les lacunes de la couverture des transporteurs sans qu’ils aient à construire davantage d’infrastructures.

De plus, il n’est pas clair si l’itinérance sera disponible et dans quelle mesure puisque chaque pays garde un contrôle strict sur les fréquences sans fil, c’est également la raison pour laquelle SpaceX s’associe à des opérateurs (ils ont payé beaucoup d’argent pour une tranche du spectre sans fil).

