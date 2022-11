Le service d’incendie fait la démonstration d’un drone de recherche et de sauvetage offert par Sewer Equipment – Shaw Local

DIXON – Le service d’incendie de Dixon a reçu un nouveau drone de recherche et de sauvetage grâce à un don de Sewer Equipment.

Le drone thermique sera un outil précieux pour l’équipe de secours du département, qui n’aura pas à attendre pour en emprunter un aux agences environnantes, a déclaré le chef adjoint Dave Lohse.

“Malheureusement, avec l’économie, une budgétisation stricte et d’autres dépenses importantes en billets, l’achat du drone thermique n’a pas été alloué cette année budgétaire”, a déclaré Lohse. “Le service d’incendie de Dixon a eu deux incidents cette année où des drones ont été demandés et notre équipe de secours a dû attendre plus d’une demi-heure ou plus pour obtenir l’aide d’autres agences voisines alors que parfois les secondes comptent pendant le sauvetage.”

Le drone dispose de capacités d’imagerie thermique qui peuvent être utilisées pour localiser les victimes disparues, aider à atténuer les incidents liés aux matières dangereuses et détecter les points chauds dans les grands incendies auxquels les pompiers ne peuvent pas accéder.

Le département a déjà utilisé le drone lors d’interventions d’urgence, notamment l’incendie qui a détruit le bâtiment Auction City au 2505 W. Fourth St. en septembre.

L’avantage de la recherche et du sauvetage résonne avec la famille des équipements d’égout.

Le président de Sewer Equipment, John Wichmann, a parlé de la tragédie où Jim Shirk s’est noyé dans la rivière Rock alors qu’il faisait du kayak en août. Shirk, d’Erie, a été directeur de l’ingénierie chez Sewer Equipment à Dixon pendant plus de 21 ans.

Dave Lohse, chef adjoint de Dixon Fire, lance une démonstration à Sewer Equipment of Dixon du nouveau drone de sauvetage du département. Un don de l’entreprise, ainsi que de nombreux autres venus de la région, ont rendu possible l’achat et la formation de l’appareil. Jim Shirk, directeur technique de Sewer Equipment of Dixon, est décédé tragiquement alors qu’il faisait du kayak sur la rivière Rock. Un drone comme celui-ci peut contribuer à sauver des vies. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

« Le service d’incendie d’aujourd’hui est vraiment une agence d’intervention tous risques. Au cours de la dernière décennie, nos premiers intervenants se sont concentrés et formés dans les domaines des matières dangereuses, des incidents de tir actif et des sauvetages techniques tels que le sauvetage à angle élevé, le sauvetage en espace confiné, le sauvetage en eau vive, le sauvetage en tranchée et l’effondrement de bâtiments, », a déclaré Lohse. “L’ajout du drone améliorera nos besoins en matière de services d’urgence et servira la communauté pour les années à venir.”

Le personnel du département a fait une démonstration de drone chez Sewer Equipment mardi.

Le drone est équipé d’un capteur thermique permettant de combattre les incendies et de trouver les personnes plus rapidement et en toute sécurité. Ici, Lohse fait la démonstration du capteur sur le groupe chez Sewer Equipment. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Lohse a déclaré que depuis le don, d’autres entreprises ont également fait don de fonds qui iront aux accessoires, aux pièces jointes et à la formation pour le drone. Les pompiers et les policiers prévoient de suivre une formation sur les drones en décembre.

“Nous tous chez Sewer Equipment sommes reconnaissants que notre entreprise ait pu faire un don pour l’achat de ce drone par le service d’incendie de Dixon », a déclaré le propriétaire de Sewer Equipment, Dan O’Brien. “Nous pensons que ce sera un outil important pour le personnel d’intervention d’urgence de Dixon à utiliser à l’avenir lors de missions de recherche et de sauvetage.”

Le président de Sewer Equipment, John Wichmann, regarde le nouveau drone sortir pour une démonstration en vol pour l’entreprise. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Sewer Equipment est une entreprise de fabrication familiale de troisième génération située au 1590 Dutch Road dans le parc industriel de Dixon.

En plus du don généreux d’individus et d’organisations locales de Sewer Equipment: Wellspring Medical Spa, Johnson Chiropractic, Moore Tires, Sauk Valley Properties, Ted Hvarre, Ace Hardware, Trinity, Dr, Brokaw / Dr. German, Community State Bank, First National Bank of Amboy, Meusel’s Dairy Delight, Dr. Carson Acupuncture, Johnson Oil Company, Leydig Center, Sterling Federal et Kwik Trip ont également aidé à l’achat et à la formation continue sur la machine. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)