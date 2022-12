Le service d’incendie de West Kelowna sonne à la porte pour la collecte annuelle de nourriture des Fêtes

Le service d’incendie de West Kelowna recueille de la nourriture pour la Central Okanagan Food Bank les 6 et 7 décembre pour leur 25e collecte annuelle de nourriture des Fêtes.

Les pompiers et le personnel feront du porte-à-porte dans les quartiers de West Kelowna de 17 h à 20 h pour recueillir des dons de denrées non périssables.

«Nous ne sommes pas en mesure de nous rendre dans tous les quartiers du Grand Westside, mais nous invitons notre communauté à passer par leur caserne de pompiers de quartier et à laisser un don de nourriture non périssable dans les bacs de collecte installés à l’extérieur», a déclaré West Kelowna Fire Chef, Jason Brolund.

Les bacs de collecte sont situés dans les quatre casernes de pompiers de West Kelowna aux endroits suivants jusqu’au mardi 3 janvier :

· Station 31 – Westbank, 3651 Old Okanagan Highway

· Station 32 – Lakeview Heights, 2708, chemin Olalla

· Station 33 – Rose Valley, 1805, chemin Westlake

· Station 34 – Glenrosa, 3399, chemin Gates

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

