Le service d’incendie de St. Charles tiendra une journée portes ouvertes dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies – Shaw Local

La Saint-Charles Le service d’incendie organisera une journée portes ouvertes de midi à 15 h le 15 octobre à la caserne de pompiers n° 1, 112 N. Riverside Ave., St. Charles, pour commémorer la Semaine de la prévention des incendies.

Le thème de cette année, « Le feu n’attendra pas. Planifiez votre évasion !”, met en évidence les mesures simples mais importantes que chacun peut prendre pour se protéger, ainsi que les personnes qui les entourent, des incendies domestiques. Tous sont invités à s’arrêter à la journée portes ouvertes, à discuter avec les pompiers et à se renseigner sur la sécurité incendie.

Plusieurs expositions se tiendront tout au long de la journée dont :

• Démonstrations d’extincteurs

• Opérations spéciales de sauvetage

• Une démonstration de brûlage/gicleurs en direct, qui démontre l’efficacité des gicleurs résidentiels dans la lutte contre les incendies résidentiels.

Des activités pour les enfants et des rafraîchissements seront également disponibles, ainsi que des expositions d’information sur les programmes du département et les préoccupations générales en matière de sécurité incendie. Le service d’incendie encourage tous les résidents à adopter le thème de la Semaine de la prévention des incendies 2022.

“Il est important que tout le monde planifie et pratique une sortie de secours à domicile”, a déclaré le pompier de St. Charles, Chris Thomas, dans un communiqué de presse du service d’incendie de St. Charles. « Tout le monde doit être préparé à l’avance, afin de savoir quoi faire lorsque l’avertisseur de fumée retentit. Étant donné que chaque maison est différente, chaque plan d’évacuation en cas d’incendie sera également différent. Ayez un plan pour tout le monde à la maison. Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent avoir besoin d’aide pour se réveiller et sortir. Assurez-vous que quelqu’un les aidera !

Le service d’incendie de St. Charles partage ces conseils clés de planification d’évacuation en cas d’incendie à domicile :

• Assurez-vous que votre plan répond aux besoins de tous les membres de votre famille, y compris ceux qui ont un handicap sensoriel ou physique.

• Des avertisseurs de fumée devraient être installés à l’intérieur de chaque chambre à coucher, à l’extérieur de chaque chambre à coucher et à chaque étage de votre maison. Les détecteurs de fumée doivent être interconnectés afin que lorsqu’un sonne, ils sonnent tous.

• Connaissez au moins deux sorties pour chaque pièce, si possible. Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres s’ouvrent facilement.

• Ayez un lieu de réunion extérieur à une distance sécuritaire de votre domicile où tout le monde devrait se rencontrer.

• Pratiquez votre exercice d’incendie à domicile au moins deux fois par an avec tous les membres de la maison, y compris les invités. Pratiquez au moins une fois pendant la journée et la nuit.

En plus de la journée portes ouvertes annuelle du service d’incendie, le service d’incendie organise une série d’événements à l’appui de la campagne de la Semaine de la prévention des incendies de cette année, y compris des causeries scolaires.

Pour des renseignements plus généraux sur la Semaine de la prévention des incendies et la prévention des incendies en général, allez à nfpa.org et Sparky.org. La National Fire Protection Association® est le commanditaire officiel de la Semaine de la prévention des incendies depuis plus de 90 ans.

La campagne vise à éduquer tout le monde sur les mesures petites mais importantes qu’ils peuvent prendre pour assurer leur sécurité et celle de leur entourage.