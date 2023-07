Le service d’incendie de Shabbona reçoit une subvention de 1 500 $ pour acheter de nouveaux équipements – Shaw Local

SHABBONA – Le service d’incendie de Shabbona a récemment reçu une subvention de 1 500 $ de Country Financial pour l’achat de nouveaux équipements pour les premiers intervenants.

Le chèque a été présenté au service d’incendie de Shabbona le 25 mai, selon un communiqué de presse.

Le chèque a été remis au chef des pompiers de Shabbona, Jon Ritter, par le représentant de Country Financial, Steve Klopfenstein.

Selon un communiqué de presse, Country Financial dessert environ un million de ménages par le biais de divers produits et services d’assurance et financiers. Country Financial a fait don de plus de 5 millions de dollars à des organisations qui soutiennent les anciens combattants, les enseignants, les militaires en service actif et les premiers intervenants depuis 2020, selon le communiqué.