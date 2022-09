Le service d’incendie de Mineral-Gold a organisé une cérémonie d’inauguration explosive le 10 septembre pour annoncer la construction de sa nouvelle caserne de pompiers, plus de 75 ans après la construction de son bâtiment actuel.

La construction de la nouvelle gare, qui sera située en bas de la rue de l’édifice actuel au 227, rue Main à Mineral, est en chantier depuis de nombreuses années.

En 2011, lorsque Jon Blackert est devenu chef, le besoin d’un nouveau bâtiment est devenu évident. Le département était non seulement trop grand pour le bâtiment actuel, mais structurellement, le bâtiment avait besoin de réparations majeures.

Après des années de travail de planification dans les coulisses, la communauté peut maintenant s’attendre à voir des progrès réalisés sur le nouveau bâtiment. Le département espère avoir le nouveau bâtiment érigé d’ici le début de la nouvelle année.

Le service d’incendie de Mineral-Gold fournit des services d’incendie, de premiers répondants et d’entraide. Le département organise également fréquemment des événements communautaires au sein de la station.

La célébration de samedi a réuni la présidente fiduciaire et trésorière Jennifer Blackert, les fiduciaires Tim Bissonette, Merle Heston, Jason Ruff et Rosemary Goossens, le chef des pompiers Jon Blackert, Jeffery Flint, Dan Wilson, Allan Schultz, Jay Blackert, Carrie Wilson, Ward Blackert et Christy Bissonnette.