Le service d’incendie de Kelowna répond à un incendie de garage tôt le matin

L’enquête cherche les causes de l’incendie

Plusieurs équipes de pompiers sont intervenues sur un incendie dans un garage vers 5 heures du matin à Kelowna mardi matin.

Les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant des flammes qui pouvaient être vues provenant du toit d’un garage dans le pâté de maisons 1100 de Felix Road.

Lorsque les équipes sont arrivées, elles ont rapidement utilisé deux tuyaux pour éteindre l’incendie, le limitant uniquement au garage, évitant ainsi tout dommage à la maison.

Tous ceux qui se trouvaient dans la maison ont réussi à s’échapper et personne n’a été blessé. L’enquête cherche les causes de l’incendie.

Le service d’incendie de Kelowna a répondu avec trois moteurs, une unité de sauvetage, une unité de sécurité, une unité de commandement et un chef adjoint, totalisant 17 pompiers. La GRC de Kelowna, les services d’urgence et FortisBC se sont tous rendus sur les lieux.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesIncendie de maisonKelownaOkanagan