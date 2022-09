DEKALB – Le service d’incendie de DeKalb a pris le temps de commémorer le 21e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre avec une cérémonie dimanche à la caserne de pompiers n ° 1.

Le programme a commencé par une brève procession, avec des individus hissant des drapeaux pour représenter les États-Unis, l’État de l’Illinois, la ville de DeKalb et la section locale 1236 des pompiers de DeKalb.

Le chef des pompiers de DeKalb, Mike Thomas, a raconté les événements tragiques qui se sont produits ce jour-là dans l’histoire et a compté le nombre de décès survenus.

“La répartition des victimes est la suivante : 2 753 ont été tués à New York, dont 343 pompiers, 184 personnes ont été tuées au Pentagone, 40 ont été tuées sur le vol 93”, a déclaré Thomas.

Pendant le programme, une cloche a été frappée trois fois.

Thomas a déclaré que les pompiers voulaient commémorer les horribles attaques en sonnant la cloche.

Le chef du service d’incendie de DeKalb, Mike Thomas, parle lors d’une cérémonie commémorative du 11 septembre qui s’est tenue le dimanche 11 septembre 2022 à la première station de DeKalb. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

“Nous utilisons ces traditions comme des symboles pour refléter, honorer et respecter ceux qui ont tant donné”, a-t-il déclaré.

Les professionnels des services d’incendie partagent une longue histoire en ce qui concerne la cloche et sa signification.

“Pour symboliser le dévouement que ces âmes courageuses ont pour leur devoir – un signal spécial de trois anneaux, trois fois chacun représente la fin des devoirs de nos camarades et qu’ils reviendront aux ordres”, a déclaré Thomas. “A tous ceux qui ont donné leur vie de manière désintéressée pour le bien de leur prochain, leurs tâches accomplies, leurs devoirs bien faits. A nos camarades, notre dernière alerte.

Thomas a reconnu les défis auxquels sont confrontés les pompiers dans le monde d’aujourd’hui et comment cela peut compliquer les choses.

« Les hommes et les femmes des services d’incendie d’aujourd’hui sont confrontés à un environnement de travail plus dangereux que jamais », a-t-il déclaré. « Nous sommes obligés de changer continuellement nos stratégies et nos tactiques pour accomplir nos tâches. Nos méthodes peuvent changer, mais nos objectifs restent les mêmes que par le passé : sauver des vies et protéger des biens – parfois à un coût terrible. Ceci est ce que nous faisons. C’est le métier que nous avons choisi. C’est la tradition des pompiers.

Le chef du service d’incendie de DeKalb, Mike Thomas, parle lors d’une cérémonie du souvenir du 11 septembre qui s’est tenue à la première station de DeKalb le dimanche 11 septembre 2022. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Alors que Thomas terminait ses remarques, la cloche a de nouveau été frappée trois fois.