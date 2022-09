Le service d’incendie de Crystal Lake organisera une journée portes ouvertes pour la Semaine de la prévention des incendies – Shaw Local

L’équipement de lutte contre les incendies et les camions de pompiers seront exposés lors de la journée portes ouvertes annuelle sur la prévention des incendies du Crystal Lake Fire Rescue Department en octobre.

L’événement, ouvert au public et familial, aura lieu de 9 h à midi le samedi 8 octobre à la caserne de pompiers 1, 100 W. Woodstock St.

En plus des présentoirs d’équipements d’urgence, il y aura des perceuses à boyau, un parcours d’obstacles pour les enfants, des prises de tension artérielle pour les adultes et de nombreuses démonstrations, dont un sauvetage technique utilisant la technique de la corde et du harnais, une remorque côte à côte simulant un feu réel et l’effet des gicleurs, et un chien détecteur d’incendie criminel.

Les agences et groupes participants comprennent le département de police de Crystal Lake, les services médicaux d’urgence LifeNet Air, le département de la santé du comté de McHenry, la coalition contre la toxicomanie du comté de McHenry, les associés des services seniors, Nicor, ComEd, le district de Crystal Lake Park et la bibliothèque publique de Crystal Lake.

L’Armée du Salut fournira des rafraîchissements et le Crystal Lake Food Pantry acceptera les dons de denrées non périssables.