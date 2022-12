Le service d’incendie de Batavia enquête sur l’incendie d’une maison mardi matin – Shaw Local

Le service d’incendie de Batavia enquête sur un incendie de maison qui s’est produit tôt mardi matin.

Selon un communiqué de presse, les équipes de pompiers sont arrivées au 1822, chemin Wagner à 2 heures du matin le 27 décembre et ont trouvé le garage attenant à trois voitures englouti par les flammes. Les pompiers ont fouillé la maison et tous les occupants ont été évacués et sains et saufs.

Les équipes ont pu contenir l’incendie dans le garage, mais en raison de dommages importants, les occupants de la maison n’ont pas pu retourner à la maison et ont déménagé avec leur famille.

Le chef adjoint du service d’incendie de Batavia, John Kessler, a déclaré que l’incendie faisait l’objet d’une enquête. Le service d’incendie de Batavia a été assisté par les services d’incendie de Fermilab, Genève, North Aurora, St. Charles, Elburn et Sugar Grove.