Le service d’incendie de Batavia annonce deux nouveaux chefs adjoints – Shaw Local

Le chef du service d’incendie de Batavia, Craig Hanson, a annoncé la nomination de deux chefs adjoints pour aider à gérer les opérations et l’administration du service.

Selon un communiqué de presse de la ville de Batavia, John Lucas a été nommé chef adjoint des opérations et John Kessler chef adjoint de l’administration, à compter du 21 novembre.

Lucas sera responsable de diverses fonctions opérationnelles, notamment la gestion des opérations de ligne, la supervision des incidents d’urgence majeurs et l’assistance au chef des pompiers dans l’administration générale du département.

En plus de ses responsabilités dans les opérations, Lucas sera également président du comité d’éducation publique du département avec des responsabilités dans la sensibilisation et l’éducation communautaires.

Selon le communiqué, Lucas a commencé sa carrière au service d’incendie de Batavia en janvier 2006 en tant que pompier/ambulancier à temps plein. Il est ensuite promu lieutenant en avril 2013. En juillet 2016, il est promu chef de bataillon. Avant de rejoindre le service d’incendie de Batavia, Lucas était lieutenant au New Lenox Fire Protection District. Il a également été membre auxiliaire du corps professoral du programme de technicien médical d’urgence du Collège de DuPage. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en gestion de l’Université bénédictine. Il a terminé le programme de certification des pompiers en chef en 2016, ainsi que plusieurs certifications supplémentaires du commissaire des incendies de l’État de l’Illinois.

Kessler sera responsable des fonctions administratives du service d’incendie, ainsi que de l’administrateur du logiciel de rapport et de construction du service et gérera le Bureau de prévention des incendies, indique le communiqué.

Kessler a commencé sa carrière au service d’incendie de Batavia en août 2018 en tant que prévôt des incendies de la ville de Batavia. Avant de rejoindre le service d’incendie de Batavia, Kessler a servi au service d’incendie de St. Charles pendant près de 30 ans et a occupé le grade de chef de bataillon. Kessler a également servi les services d’incendie de Genève et de Batavia, occupant respectivement les rangs de pompier et d’ambulancier payés sur appel, indique le communiqué.

Kessler et Lucas ont prêté serment lors de la réunion du conseil municipal de Batavia lundi soir.