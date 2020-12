Le service judiciaire a présenté des excuses à un deuxième avocat noir en trois mois après l’avoir confondu avec un accusé.

Luke McLean a interrogé un membre du personnel sur les listes du jour devant un tribunal d’instance de Londres la semaine dernière, quand on lui a demandé s’il était accusé.

M. McLean, qui représentait un client, s’est ensuite entretenu avec un autre employé du tribunal qui lui a demandé s’il avait reçu une assignation – qui est envoyée aux défendeurs.

M. McLean a souligné qu’il portait un costume trois pièces, ajoutant: « Et vous posez les choses d’une manière différente en tant que professionnel que vous le feriez en tant que défendeur. Je pense que je portais aussi mon ordinateur portable.

L’élève avocat de Garden Court Chambers, qui a étudié le droit à la City University de Londres, a maintenant reçu des excuses du service des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles.

Cela survient à peine trois mois après qu’une autre avocate de couleur, Alexandra Wilson, 25 ans, a été confondue avec un accusé trois fois en une seule journée.

M. McLean a déclaré au Guardian: « Il n’a pas demandé si j’étais l’avocat ou l’agent de probation. J’aurais pu être n’importe qui. Mais la première hypothèse qu’il fait est que je suis le défendeur.

«Plusieurs fois, la sécurité m’a demandé qui je suis, en regardant la liste et en me demandant où je me trouvais sur la liste. Vous avez des appelants de liste criant les noms des accusés et me regardant.

«Il y a un préjugé selon lequel, parce que je suis un jeune de couleur, je ne pourrais pas être l’avocat.

Un porte-parole des tribunaux et tribunaux de SM a déclaré: «Nous sommes profondément désolés pour l’expérience inacceptable de M. McLean et restons totalement déterminés à jouer notre rôle dans la lutte contre la discrimination.

« Nous savons qu’il y a plus à faire – des forums ouverts sont déjà organisés pour améliorer notre compréhension des défis auxquels sont confrontés les collègues issus de minorités ethniques et une formation à la sensibilisation à la race est en cours d’extension pour tout le personnel. »

En septembre, Alexandra Wilson a été confondue avec le défendeur trois fois en une seule journée au tribunal

Le jeune homme de 25 ans de l’Essex a déclaré: « Il doit y avoir quelque chose sur mon visage qui dit « pas un avocat » ».

L’avocat en droit pénal et en droit de la famille a tweeté: « Aujourd’hui, on a supposé que j’étais accusé 3 fois et journaliste une fois (lol).

« Il DOIT y avoir quelque chose sur mon visage qui dit » pas un avocat « parce que je porte littéralement un costume noir comme tout le monde. »

Mme Wilson, du barrister londonien 5 St Andrew’s Hill et fondatrice de Black Women in Law, a ajouté: « Je ne comprends pas. Aujourd’hui, ça m’a un peu bouleversé mais … on bouge x.

Le service judiciaire a présenté une autre excuse à Mme Wilson à la lumière de l’incident.