Le service des chiens de sauvetage en Hongrie mordu par la crise économique

Lora est un jeune chien de sauvetage déterminé qui est en formation au service de recherche de sauvetage du comté de Pest juste à l’extérieur de la capitale hongroise de Budapest.

Quand Euronews a visité le service, elle parcourait un terrain vague rempli de morceaux de maçonnerie et de tuyaux – un terrain qui a été spécialement conçu pour ressembler aux gravats et aux débris de construction après le tremblement de terre.

Sa tâche est de trouver une personne cachée, comme elle le ferait à la suite d’un tremblement de terre. Cela semble être une tâche simple pour le chien car elle localise facilement son maître qui se cache dans un grand tuyau, mais elle a encore un entraînement plus exigeant à compléter.

« Dresser un chien prend deux années entières. Nous le formons trois à quatre heures par jour pendant la semaine, et le week-end, lorsque toute l’équipe est là, cela peut même prendre jusqu’à six à sept heures », a déclaré Tímea Balázs. -Vidáts, l’un des maîtres-chiens.

De temps en temps, les chiens sont envoyés dans des situations très exigeantes dans des pays lointains.

Ils ont aidé à trouver des victimes du tremblement de terre dans le nord du Pakistan ainsi que des personnes victimes du tsunami de 2004 en Indonésie.

Mais depuis la pandémie et la crise économique, le service s’est retrouvé en difficulté financière.

La part du lion de ses revenus provient de dons privés, qui ont considérablement diminué en raison de la récente crise économique.

L’organisation est toujours en mesure d’aider en cas d’urgence, mais elle ne peut plus se développer ni planifier l’avenir.

Polly est un autre chien de sauvetage qui aide à répondre aux urgences plus près de chez soi.

Avec 17 autres chiens, elle a aidé à secourir environ 150 personnes l’an dernier qui se trouvaient en difficulté en Hongrie.

Les randonneurs qui se sont perdus dans les montagnes, ou même les personnes atteintes de démence et d’autres problèmes de santé mentale qui viennent de s’égarer, ont tous été très soulagés d’être retrouvés par un chien sympathique qui remue la queue.

Alors qu’une équipe de 35 personnes travaille sur une base bénévole, aidant la police et les pompiers hongrois, la formation des chiens prend beaucoup plus de temps, d’énergie et d’argent.