Un service de conciergerie de voyage réservé aux membres d’élite facture les 40000 £ méga-riches du monde pour se rendre à Dubaï et en Inde pour un vaccin contre le coronavirus.

Le Knightsbridge Circle propose à ses membres des voyages de première classe dans des pays où certains prestataires administrent le vaccin recherché en privé.

⚠️ Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Aux EAU, les membres ont pu choisir entre les jabs Pfizer et Sinopharm.

Les frais de 40000 £ couvrent l’adhésion, les vols en première classe sur Emirates et l’hébergement dans un appartement avec vue sur la mer ainsi que le jab.

S’adressant au Telegraph, le fondateur Stuart McNeill a déclaré que ses riches clients peuvent contourner l’interdiction britannique des voyages à l’étranger non essentiels pendant le verrouillage parce qu’ils ont des «réunions d’affaires» à Dubaï.

À partir de cette semaine, les membres peuvent également obtenir le vaccin Oxford / AstraZeneca en Inde pour le même prix.

Pour ce voyage, les clients se voient proposer une villa avec piscine, un chef personnel et du personnel de maison.

Beaucoup choisissent de rester dans le pays où ils se sont envolés pour les 21 jours d’attente entre les vaccinations – mais beaucoup choisissent de voler ailleurs pour des vacances.

Interrogé sur les implications morales de permettre aux riches d’acheter leur chemin vers un vaccin, McNeill a déclaré qu’il n’avait vendu un paquet à personne de moins de 65 ans.

« Je pense que tous ceux qui ont accès à des [healthcare should be able to be vaccinated] – tant que nous l’offrons aux bonnes personnes », a-t-il déclaré.

«Ce ne sont pas seulement nos membres, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents.

« Si vous êtes un jeune homme de 35 ans qui va au gymnase deux fois par jour, vous n’avez aucune chance de recevoir le vaccin par notre intermédiaire. C’est sûr. »

Cela intervient alors que les efforts se poursuivent pour obtenir suffisamment de doses de vaccin pour la première phase du déploiement au Royaume-Uni.

S’exprimant hier aux questions du Premier ministre, Boris Johnson a déclaré que les vaccinations auraient bientôt lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais que « pour le moment, la limite est à l’approvisionnement ».

Le gouvernement a annoncé son intention de vacciner toutes les personnes les plus vulnérables et le personnel médical de première ligne – un total de 14 millions de personnes – d’ici la mi-février.