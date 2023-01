Le service de vol de Bhubaneswar à Rourkela commence avant l’ouverture du tournoi

Comme prévu, le service de vol très attendu Bhubaneswar-Rourkela a commencé aujourd’hui avant la Coupe du monde de hockey d’Odisha. Le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a inauguré le service de vol Bhubaneswar-Rourkela avant la Coupe du monde de hockey d’Odisha par le biais d’un programme de vidéoconférence.

Le ministre en chef Naveen Patnaik a annoncé aujourd’hui le premier vol de Bhubaneswar à Rourkela. Patnaik a signalé le vol à l’aéroport international de Biju Patnaik.

Le vol, opéré par Alliance Air, a décollé à 10h45 et a atterri à Rourkela à 11h40.

Le ministre de l’Union Dharmendra Pradhan et d’autres dignitaires étaient présents lors de la cérémonie d’inauguration.

Le vol de retour a décollé de Rourkela à 12h05 et a atteint Bhubaneswar à 13h00. Les vols réguliers quotidiens débuteront à partir du 12 janvier. Le prix du billet a été fixé à Rs 2800.

La Coupe du monde de hockey se tiendra à Rourkela à partir du 13 de ce mois. 16 pays dont l’Inde viennent à Odisha. Tous les matchs se joueront à Rourkela et Bhubaneswar. La population locale était très heureuse d’obtenir un service aérien depuis Rourkela.

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que le Premier ministre Shri Narendra Modi ji remplissait une autre promesse visant à rendre les voyages en avion plus accessibles à Odisha.

Le début des opérations aériennes depuis l’aéroport de Rourkela marque aujourd’hui une nouvelle aube pour renforcer la connectivité aérienne régionale à Odisha.

Les 16 équipes en lice pour le prestigieux titre sont réparties en quatre groupes.

Le groupe A comprend l’Australie, l’Afrique du Sud, la France et l’Argentine tandis que le groupe B est composé de la Belgique, du Japon, de la Corée et de l’Allemagne.

Les Pays-Bas, le Chili, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande sont réunis dans la poule C, alors que l’Inde, pays hôte, côtoie le Pays de Galles, l’Espagne et l’Angleterre.

Il s’agit de la deuxième coupe du monde qui se tiendra en Inde, car Bhubhaneshwar a également accueilli l’édition précédente du tournoi quadriennal en 2018.

C’est la quatrième fois que l’Inde remporte le droit d’accueillir l’événement, le plus grand nombre de l’histoire de la compétition.

L’Inde a levé la Coupe du monde de hockey en Malaisie en 1975 et la récolte actuelle de joueurs sera désireuse d’imiter l’exploit et d’apporter des lauriers à la nation.

