Un chauffeur de taxi créatif et amusant à Taïwan propose des trajets gratuits aux clients qui peuvent chanter au karaoké. Le chauffeur identifié comme Tu Ching Liang a installé un karaoké dans sa cabine.

UNE rapport par Le gardien capture le chauffeur Ching Liang dans sa performance musicale alors qu’il conduit ses clients vers leurs destinations. Ching Liang a déclaré au portail que si ses clients participaient à une performance de karaoké comme lui, il leur donnerait un tour gratuit et que si leur performance était exceptionnellement bonne, il les récompenserait même avec un prix en espèces. Le rapport mentionne que si Ching Liang aime la volonté d’un chanteur de se produire, il leur offre une réduction pour le voyage. Si vous vous demandez que Ching Liang pourrait subir une perte d’activité à cause de cette stratégie, vous avez tout à fait tort de le supposer.

Avec son attitude joyeuse et son amour pour le karaoké, Ching Liang encourage ses clients à faire ressortir la superstar qui se cache en eux et la plupart du temps, il parvient à gagner un pourboire plus que le tarif aurait été, ajoute le rapport.

Le chauffeur de 57 ans a en outre ajouté qu’il était l’un des célèbres chauffeurs de taxi de Taipei. Il travaille comme chauffeur de taxi depuis 27 ans et récompense ses clients passionnés de karaoké depuis maintenant huit ans. Au fil des ans, Ching Liang a également commencé à enregistrer les performances de ses clients alors qu’il les conduisait à leur destination. Jusqu’à présent, il a tourné environ 10 000 vidéos.

Ching Liang affirme même que le talent de chanteur de l’acteur taïwanais Edward Chen a été découvert dans son taxi après avoir mis en ligne une vidéo de sa performance de karaoké sur YouTube l’année dernière.

Décrivant son profil de travail, Ching Liang dit que les gens paient pour aller à des concerts et voir des gens chanter, mais dans son cas, ils le paient pour lui chanter. Ching Liang a également ajouté que son rêve est d’avoir un jour le chanteur britannique Ed Sheeran comme passager et de le faire chanter pour lui aussi.

Taipei a beaucoup de fans de karaoké et c’est pour cette raison que le service de taxi unique de Ching Liang se porte si bien dans la ville.

Le rapport a ajouté que l’application mobile de taxi taïwanais propose une sélection de «karaoké» avec «chauffeur anglophone» ou «accessible en fauteuil roulant». En prenant le taxi de Ching Liang, un client va certainement découvrir son talent de chanteur et qui sait même faire un changement de carrière.