Le service de surveillance d’identité 24h/24 et 7j/7 de Vodafone ne coûte que 1 £ par mois

Dans la bataille pour surpasser leurs rivaux et persuader les parieurs de choisir leur réseau, les opérateurs mobiles vont de plus en plus au-delà d’une guerre des prix sur les données, les appels et les minutes.

Qu’il s’agisse de cadeaux, de réductions ou d’accès à d’autres services, il y a généralement un édulcorant pour vous attirer.

La dernière offre de Vodafone peut ne pas sembler aussi tentante qu’un café gratuit ou avoir la priorité pour ces billets d’événement exclusifs, mais cela pourrait vous éviter énormément de tracas.

Prévu pour coïncider avec la Safer Internet Week, il a mis à jour son application Secure Net qui inclut désormais une surveillance d’identité 24h/24 et 7j/7 afin que vous soyez averti rapidement si vos données personnelles sont exposées en ligne. Cela aide à prévenir le vol d’identité qui peut entraîner toutes sortes de problèmes pour la victime, car les criminels ouvrent des comptes bancaires à votre nom, contractent des emprunts et vous laissent nettoyer le gâchis.

C’est – malheureusement – beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Au cours des 12 mois précédant mars 2022, plus de 5,5 millions d’utilisateurs de smartphones au Royaume-Uni ont été victimes d’un vol d’identité selon PRnewswire.

Près de la moitié (44 %) d’entre eux se sont fait voler de l’argent sur leur compte bancaire et 23 % ont vu leur nom utilisé pour ouvrir un nouveau compte bancaire ou de carte de crédit.

Le service de Vodafone n’est pas gratuit, mais à seulement 1 £ par mois, il est moins cher que les autres services de protection d’identité de Norton, Experian et McAfee qui coûtent généralement trois fois plus cher, sinon plus. Vous pouvez surveiller votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, votre date de naissance, les détails de votre carte de crédit et de débit, mais c’est à vous de décider de la quantité que vous donnez à Vodafone à surveiller.

Pour vous inscrire à l’essai gratuit de Secure Net, rendez-vous sur le site Web de Vodafone.

En plus de la surveillance de l’identité, l’application vous donne une « cote de sécurité numérique » indiquant à quel point vous êtes en sécurité en ligne. Il vous donnera un score de Faible à Fort en fonction de la configuration de votre appareil qui, s’il n’est pas déjà Fort, peut être amélioré en renforçant vos paramètres et en résolvant les menaces identifiées.

L’application vous protégera également contre la visite de sites Web potentiellement dangereux et les attaques de phishing lorsque vous êtes connecté au réseau de Vodafone, ce qui vous aidera à rester en sécurité pendant que vous magasinez ou que vous naviguez simplement sur le Web.

Secure Net est disponible sur les iPhones, mais si vous avez un téléphone Android, vous obtenez également un outil de nettoyage pour détecter les menaces trouvées sur le Wi-Fi.

Les contrôles parentaux incluent la possibilité de filtrer les sites Web sur les appareils mobiles pour des groupes d’âge spécifiques ainsi que de bloquer des sites spécifiques auxquels vous ne voulez pas que vos enfants accèdent. Il vous permet également de planifier des temps d’arrêt et de suspendre les données mobiles à certains moments – une fonctionnalité utile qui signifie que les enfants ne peuvent pas simplement passer aux données mobiles si vous mettez en pause le Wi-Fi domestique.

Enfin, la protection en temps réel contre les logiciels malveillants signifie que les téléphones Android en particulier sont protégés contre les virus ou autres méchants dans les applications téléchargées et d’autres sources.

« Notre nouvelle offre de sécurité améliorée offre aux clients une protection abordable qui protège au maximum leurs appareils et leurs informations personnelles. Cette application économique, simple et facile à utiliser offrira aux clients une préoccupation de moins lorsqu’ils sont en ligne. » a déclaré Max Taylor de Vodafone.

De plus, Vodafone a lancé Digital Parenting Pro, une ressource en ligne qui aide les parents et les tuteurs à comprendre les menaces posées par les applications de médias sociaux populaires, les jeux et comment utiliser les contrôles parentaux sur différents appareils.