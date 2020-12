Airtel étend son service de streaming vidéo, Airtel Xstream à des clients non-Airtel. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs d’Airtel disposant de certains forfaits prépayés ainsi que d’un abonnement postpayé, DTH et haut débit avaient accès à la plate-forme de streaming. Pour les utilisateurs non-Airtel, le service est disponible à Rs 49 par mois ou Rs 499 par an. L’Airtel Xstream propose plus de 100 films et une variété d’émissions de télévision et d’originaux de plates-formes OTT populaires telles que Lionsgate Play, ErosNow, Hungama Play et Zee5. Le service Airtel propose également des chaînes en direct qui incluent des chaînes d’informations telles que DD News et des chaînes sportives telles que Sony Ten, Sony Pix, etc.

Outre les émissions et les films en hindi et en anglais, Airtel Xstream comprend du contenu dans des langues régionales telles que le bengali, le kannada, le gujarati, le malayalam, le marathi, le tamoul et le télégu. Les utilisateurs d’Airtel Xstream avec les applications Android et iOS peuvent également télécharger l’un des films ou émissions répertoriés pour un accès hors ligne. Les utilisateurs peuvent également partager leur contenu préféré directement depuis l’application Airtel Xstream avec d’autres. Le service de streaming vidéo est accessible sur un maximum de cinq appareils; cependant, il n’est disponible que sur les smartphones Android et iOS et en tant que plate-forme Web. Il n’est pas encore pris en charge par les appareils de diffusion en continu comme les appareils Amazon Fire ou les modèles Apple TV, mais est livré avec les boîtiers de configuration Airtel Xstream.

Les utilisateurs non-Airtel peuvent s’abonner à son service en téléchargeant l’application sur le smartphone. Ensuite, dirigez-vous vers Plus dans le coin inférieur droit de l’écran> Enregistrer le numéro de mobile> Sélectionnez Plans et offres> et appuyez sur Packs recommandés. L’année dernière, en septembre, Airtel avait réorganisé son service Airtel TV vers Airtel Xstream. Avec son interface actualisée, la plate-forme est en concurrence avec les films et la télévision Vi existants qui sont fournis avec plusieurs forfaits prépayés et postpayés Vi.