Le service de streaming Paramount fusionnera avec Showtime le 27 juin

Paramount mondial Le service de streaming phare de Paramount + sera combiné avec son application Showtime aux États-Unis le 27 juin, a annoncé lundi la société.

Avec le streamer nouvellement fusionné, les prix augmenteront, comme Paramount l’avait annoncé plus tôt cette année. Le niveau premium Paramount + avec Showtime passera de 9,99 $ à 11,99 $, tandis que l’option Paramount + sans contenu Showtime augmentera de 1 $ à 5,99 $.

L’intégration va au-delà des options de streaming de Paramount. Le réseau de télévision par câble premium, connu pour des séries comme « Yellowjackets » et « Billions », sera également rebaptisé Paramount + avec Showtime, et la société mettra également fin à l’application autonome Showtime d’ici la fin de l’année.

Une fois intégré, le réseau Showtime TV proposera également du contenu de Paramount +, qui a produit des séries originales issues de franchises populaires telles que « Yellowstone » et « Criminal Minds ». Showtime est un abonnement supplémentaire sur le forfait de télévision payante.

Paramount a déclaré s’attendre à des pertes maximales pour son tout nouveau service de streaming Paramount + cette année.

Les plates-formes combinées aideront également à réduire les dépenses de contenu, qui ont récemment été une priorité pour les entreprises de médias alors qu’elles cherchent à rentabiliser le streaming.

Découverte de Warner Bros. a réduit ses coûts depuis la finalisation de sa fusion. La société lance également Max mardi, la combinaison de HBO Max et Discovery +. Cependant, Discovery+ restera également un service autonome.

Disney a annoncé cette année qu’il réduirait les coûts de 5,5 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars sur le contenu déclaré. La semaine dernière, le PDG Bob Iger a déclaré que Disney ajouterait du contenu Hulu à sa plate-forme Disney +, une évolution vers une expérience d’application unique pour les consommateurs et pour rationaliser les activités des annonceurs. La société se concentrera également sur l’ajout de plus de clients financés par la publicité et prévoit d’augmenter ses prix de streaming sans publicité plus tard cette année.