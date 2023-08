Le service de streaming NASA Plus arrive bientôt

La NASA va lancer son propre service de streaming plus tard cette année, a annoncé jeudi l’agence spatiale américaine.

Le service, appelé NASAPlus, diffusera en direct les missions de la NASA. Il proposera également des séries vidéo originales, y compris de nouvelles émissions produites pour le service de streaming.

Il sera lancé plus tard cet été, indique la bande-annonce de NASA Plus. Selon la bande-annonce, les titres de certaines séries et chaînes seront NASA Talks, Space Out, The Color of Space, NASA Kids, NASA Explorers, WEBB Space Telescope, First Light, NASA En Español, Lucy, Mars Is Hard, Explorateurs de la NASA : Osiris Rex et Artemis I : Chemin vers le Pad.

« La transformation de notre présence numérique nous aidera à mieux raconter comment la NASA explore l’inconnu dans l’air et l’espace, inspire par la découverte et innove au profit de l’humanité », a déclaré Marc Etkind, administrateur associé du Bureau des communications de l’agence.

NASA Plus sera gratuit et sans publicité. Ce sera sur les lecteurs multimédias en streaming, y compris Apple TV, Fire TV et Roku, ainsi que sur l’application iOS et Android NASA et sur le bureau.

La NASA a également déclaré qu’une mise à jour de son site Web et de son application était à venir. « Cette nouvelle expérience Web servira de base d’accueil en constante expansion mais consolidée pour les informations sur les missions et les recherches de l’agence, les données climatiques, les mises à jour d’Artemis et plus encore », a déclaré la NASA dans un article de blog. Tu peux voir le version beta du nouveau site ici.

En savoir plus: Meilleur appareil de streaming pour 2023 : nous avons testé Roku, Amazon, Apple et plus