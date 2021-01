Parallèlement à l’arrivée d’une nouvelle année, il existe un autre service de streaming à prendre en considération: Discovery +.

Lancé lundi, le nouveau service de vidéo par abonnement compte plus de 55 000 épisodes d’émissions sur Discovery Channel, Food Network, HGTV, Animal Planet, TLC et d’autres chaînes appartenant à Discovery Inc.

Le service aura également des séries à partir desquelles sera disponible pour 4,99 $ par mois ou 6,99 $ pour une version sans publicité. Discovery + aura également des séries de A&E, BBC, The History Channel et Lifetime.

Par rapport à Netflix, Disney + et d’autres services de streaming de premier plan, qui se concentrent sur les films et les séries télévisées scénarisés, Discovery + représente « une offre très large et complète de divertissement réel », a déclaré David Zaslav, PDG et président de Discovery Inc., lors d’une récente conférence d’investisseurs .

Cela fait de Discovery + « un excellent produit autonome ou un excellent complément » aux autres services de streaming, a-t-il déclaré.

Discovery +: que puis-je regarder?

Il existe également des séries d’Oprah Winfrey Network (OWN), Lifetime, DIY Network, Travel Channel et Science Channel. Les émissions disponibles à la demande incluent «Brother vs. Brother», «Diners, Drive-In and Dives», «Celebrity IOU» et «Dirty Jobs».

Parmi les nouvelles séries exclusives disponibles au lancement, il y a plusieurs ramifications de la populaire franchise «90 Day Fiancé». «90 Day Journey», «90 Day Diaries» et «90 Day Bares All».

En plus du retour de «Fixer Upper: Welcome Home» le 29 janvier, Chip et Joanna Gaines présenteront en première des épisodes de leur Magnolia Network, dont l’émission culinaire «Magnolia Table with Joanna Gaines» et «First Time Fixer», ainsi que le documentaire spécial «Le courage de courir avec Chip Gaines et Gabe Grunewald».

Également nouveau: « Bobby et Giada en Italie », avec Bobby Flay et Giada De Laurentiis en tournée en Italie, et « A Perfect Planet », une série en cinq épisodes racontée par Sir David Attenborough et du producteur exécutif de « Planet Earth ».

Également en préparation: «Route 66», une série sur la route mettant en vedette l’acteur et comédien Kevin Hart, une émission de cuisine mettant en vedette le rappeur Ludacris et une nouvelle série du célèbre chef Carla Hall.

Comment puis-je regarder?

Vous pouvez télécharger une application sur les smartphones et tablettes Android et iOS (et iPod) ainsi que sur les appareils de diffusion en continu les plus populaires, notamment Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Roku et les consoles de jeux vidéo Xbox. Les téléviseurs intelligents avec Discovery + incluent les téléviseurs intelligents Samsung et les téléviseurs intelligents Amazon Fire TV Edition.

Plus tard ce mois-ci, Discovery + devrait commencer à diffuser en continu 24h / 24 et 7j / 7 les chaînes d’émissions préférées telles que «90 Day Fiancé», «Chopped», «House Hunters», «Fixer Upper» et d’autres.

Quelle peut être la taille de Discovery +?

Les analystes de Wall Street estiment que le nouveau service peut compter entre 15 et 20 millions d’abonnés dans le monde d’ici la fin de 2021. En comparaison, en octobre 2020, Netflix comptait 195 millions d’abonnés et Disney + 73 millions.

Discovery, qui a toujours des chaînes sur les systèmes de télévision payante et sur les services de télévision en direct, n’a pas nécessairement besoin de correspondre à ces chiffres. Mais la stratégie consistant à aller directement aux consommateurs renforce l’entreprise, qui a acquis Scripps – propriétaire de HGTV, The Food Network et Travel Channel – il y a un peu plus de trois ans.

«Nous avons trouvé que la tarification, la stratégie de mise sur le marché et l’étendue de la programmation étaient particulièrement intéressantes», ont récemment écrit les analystes de RBC Marchés des capitaux Kutgun Maral et Norman Cohen dans une note aux investisseurs. Ils ont exprimé leur conviction « dans la capacité de Discovery à s’adapter et à réussir dans un monde vidéo de plus en plus diffusé ».

Les consommateurs, qui passent plus de temps chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, utilisent davantage de services de streaming: environ sept en octobre 2020, y compris ceux avec des frais d’abonnement et des services gratuits, contre cinq en avril 2020, selon le NPD Group.

«Dans l’ensemble, les consommateurs veulent pouvoir personnaliser leur expérience de visionnage, en regroupant à la fois des services payants et gratuits qui leur fournissent le contenu qu’ils veulent, quand ils le veulent», a déclaré John Buffone, directeur exécutif et analyste du secteur pour la pratique d’intelligence connectée de NPD. dans le rapport.

Avec tous les services de streaming disponibles – HBO Max et Peacock lancés en 2020, Quibi l’a fait aussi mais il n’a pas atteint 2021 – les consommateurs «peuvent vraiment assembler leur propre forfait maintenant, sans avoir à payer pour le câble gonflé et toujours plus cher. bundle », a récemment déclaré sur Twitter Rich Greenfield, partenaire et analyste média et technologie chez LightShed Partners.

Également attendue plus tard cette année, l’arrivée d’un nouveau service de streaming Paramount comprenant l’actuel service CBS All Access renforcé par des films Paramount et des émissions de chaînes Viacom telles que MTV et BET.

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.