Les Mac M1 récemment annoncés par Apple ont une tonne de puissance grâce au processeur de l’entreprise, mais qu’en est-il des jeux? Eh bien, Nvidia est là pour vous.

Son service de streaming de jeux GeForce Now est désormais disponible sur les Mac M1, via l’application dédiée. Cela a été « traduit » à l’aide de l’émulateur Rosetta 2 d’Apple, donc GeForce Now n’est pas à ce stade entièrement optimisé pour M1. Cependant, de nombreuses autres applications qui utilisent Rosetta 2 n’ont presque aucun impact perceptible sur les performances, nous sommes donc très curieux de savoir comment cela va se passer.

Vous pouvez également utiliser GeForce Now via Chrome ou Safari, mais une application dédiée est probablement une meilleure idée que d’utiliser un navigateur, même si elle passe par un émulateur.

Si vous êtes intéressé par le streaming de jeux mais que vous ne savez pas à quoi vous attendre, jetez un œil à notre fonctionnalité comparant en détail les options existantes.

La source