Le service de streaming de jeux Amazon Luna devient gratuit sur invitation pour Prime Day

Amazon a lancé son propre service de streaming de jeux, Luna, l’année dernière, mais jusqu’à présent, il s’agit d’une affaire sur invitation. Cela devrait changer les 21 et 22 juin, cependant.

Ce sont les jours pendant lesquels Amazon organise son événement Prime Day, et pour marquer l’occasion, les membres Prime pourront accéder à Luna sans invitation et jouer gratuitement pendant 7 jours avec un essai gratuit Luna+.

Après ces 7 jours, vous paierez 5,99 $ par mois tant que Luna est dans la phase « d’accès anticipé ». On ne sait pas combien de temps cela durera, mais Amazon vous en informera au moins 30 jours avant la fin et le prix augmentera.

Vous pouvez également vous abonner à la version bêta de la chaîne Ubisoft + pour 14,99 $ par mois – ce prix est également susceptible d’augmenter une fois la période bêta terminée, mais encore une fois, vous serez averti 30 jours à l’avance.

Luna ne fonctionne qu’aux États-Unis continentaux, sur les appareils Fire TV, Windows PC et Mac compatibles, ainsi que via des applications sur iPhones, iPads et « certains téléphones Android ». Vous pouvez jouer avec une manette Xbox One, une manette DualShock 4, une manette de jeu mobile Razer Kishi, utiliser une souris et un clavier, ou utiliser la manette Luna – que vous pouvez obtenir avec 30 % de réduction, si vous le pouvez. le trouver en stock (ce n’est pas le cas actuellement).

