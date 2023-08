Le service de streaming de CNN ressuscite sur Max

Alors que la bulle du streaming commençait à éclater, Le projet de Warner Bros. Discovery pour son service de streaming CNN+ s’est également effondré. Il semble maintenant que ces plans aient été réutilisés dans un nouveau hub CNN, qui sera hébergé sur le service de streaming Max de la société.

Selon un communiqué de presse de Warner Bros. Découverte, la nouvelle offre sera proposée au public à partir du 27 septembre en version bêta. Appelé CNN Max, le hub comprendra un flux 24h/24 et 7j/7 des fils d’actualités américains et internationaux de la marque avec des programmes originaux uniques à la plateforme Max. Warner Bros. Discovery dispose d’un portefeuille de 900 épisodes de programmes actuels et anciens ajoutés à CNN Max, notamment « Qui parle à Chris Wallace ? » et « Anthony Bourdain : parties inconnues ».

« CNN Max se différencie en proposant des informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, provenant de CNN, le leader mondial de l’information, et en étant disponible sur un service de streaming à grande échelle aux États-Unis, qui a une audience significativement plus jeune et additive par rapport à la télévision traditionnelle. » Le PDG de Global Streaming and Games chez Warner Bros. Discovery, JB Perrette, a déclaré dans la version. « Cela offre encore plus de choix de qualité aux clients Max qui pourront facilement se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, en particulier dans les moments d’actualité, le tout au sein d’une seule expérience transparente. »

Warner Bros.Découvrez le PDG David Zaslav taquiné le nouveau centre de programmation lors d’un appel aux résultats il y a quelques semaines. Zaslav a notamment été sur le chemin de guerre après avoir repris l’entreprise lorsque Warner Bros. a fusionné avec Discovery. UN près la mise en ligne de CNN+ le 29 marsle service était fermé juste un mois plus tard aurait été à la demande de Zaslav en raison du faible nombre d’inscriptions. Désormais, certains éléments de ce service semblent avoir été transférés à CNN Max.

CNN+ était un peu une bataille de David contre Goliath, cette dernière consistant en des mastodontes du streaming massifs de Netflix/Amazon Prime/Apple TV/Hulu. Amener les gens à s’inscrire pour recevoir l’actualité aride du câble, même si c’est enveloppé sous le vernis brillant d’une interface de streaming, n’est pas une mince tâche, donc ajouter le hub à une plate-forme existante était probablement le meilleur pari. Cela dit, Max a également eu son lot de problèmes. Max, anciennement HBO Max, a été rebaptisé par la société en avril 2023, et ce changement de marque comprenait beaucoup de pannes et de nombreux abonnés abandonnent complètement la plateforme.