Le service de streaming autonome ESPN arrive à l’avenir

Disney a récemment annoncé de nouveaux plans d’entreprise pour l’entreprise. Dans la structure révélée mercredi, ESPN sera désormais une unité autonome et un service de streaming pour le gigantesque conglomérat médiatique. Cette décision alimentera sûrement les rumeurs selon lesquelles Disney mettrait potentiellement le réseau sportif en vente. Cependant, le PDG de la société, Bob Igor, a versé de l’eau froide sur la suggestion.

Le PDG affirme qu’ESPN est toujours une pièce importante du puzzle du service de streaming

« ESPN est un différenciateur pour cette entreprise. C’est la meilleure marque de sport à la télévision. C’est l’une des meilleures marques de sport dans le domaine du sport. Cela continue à créer une réelle valeur pour nous », a déclaré Igor.

“Il traverse des moments évidemment difficiles à cause de ce qui s’est passé dans la programmation linéaire, mais la marque d’ESPN est très saine et la programmation d’ESPN est très saine. Nous devons juste trouver comment le monétiser dans un monde continu et perturbateur. C’est ça. Mais nous ne sommes pas engagés dans des conversations en ce moment ou n’envisageons pas un spin-off d’ESPN.

Igor déclare que le passage à un service de streaming autonome est “inévitable”

Bien que le réseau puisse rester sous l’égide de Disney, Igor a également fait des remarques intéressantes sur l’avenir d’ESPN. Le PDG a suggéré que le réseau sportif deviendra presque certainement un service de streaming autonome.

« En ce qui concerne ESPN et quand nous pourrions faire le changement, si vous me demandez, le changement est-il inévitable ? La réponse est oui, mais je ne vais pas vous donner une idée du moment où cela pourrait se produire, car nous devons le faire, évidemment, à un moment qui a vraiment du sens pour les résultats. Et nous n’en sommes tout simplement pas encore là », a déclaré Igor Variété.

“Et il ne s’agit pas seulement du nombre d’abonnés que nous pourrions obtenir, il s’agit également du pouvoir de tarification d’ESPN, qui est évidemment lié au menu des sports qu’ils ont licenciés.”

Des rapports à la fin de 2021 affirmaient que la portée d’ESPN dans les foyers américains était en baisse. Le réseau sportif est toujours présent dans 76 millions de foyers aux États-Unis, mais il s’agit d’une baisse de 24% par rapport à une décennie plus tôt. Disney a précédemment acheté ABC/Capital Cities en 1996, ce qui a déclenché une participation de 80 % dans le réseau sportif.

ESPN détient actuellement les droits médias de football ici aux États-Unis pour la Liga espagnole, la Bundesliga allemande, l’Eredivisie néerlandaise, le championnat d’Angleterre, la FA Cup et la League Cup.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire