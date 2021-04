SPOOKS donnera demain aux Britanniques leur tout premier aperçu du QG top secret du MI5 – en lançant un compte Instagram.

Jusqu’à présent, seuls des espions, des représentants du gouvernement et une poignée de visiteurs ont déjà mis les pieds à l’intérieur de Thames House sur Millbank à Londres.

MI5 lance un compte Instagram Crédit: Alamy

Mais après 112 ans, le service de sécurité a décidé de laisser le public avoir un aperçu en lançant @ mi5official.

Le directeur général Ken McCallum – le plus jeune patron du MI5 – a personnellement donné le feu vert pour le déménagement dans le but de stimuler le recrutement parmi les milléniaux.

Des sources ont déclaré que le compte visait à atteindre une nouvelle génération d’adolescents et de 20 ans prêts à servir dans l’ombre pour Queen et Country.

La première publication Instagram du MI5 devrait être mise en ligne ce matin.

Le compte visera également à briser les mythes populaires sur la vie comme un fantôme et à lever le voile sur l’histoire du Service.

Les adeptes pourront voir des expositions du propre musée du MI5, logées dans le sous-sol du siège.

Le compte accueillera également des sessions de questions-réponses avec des agents du renseignement en service.

Et le public aura la chance d’en savoir plus sur certains des emplois les plus secrets du MI5, comme être un agent runner ou un agent de surveillance.

Le MI5 suit GCHQ en rejoignant Instagram Crédit: Instagram / GCHQ

Le patron du MI6, Richard Moore, est sur Twitter Crédit: Twitter / @ ChiefMI6

Lors de son premier engagement médiatique en tant que nouveau directeur général en octobre 2020, Ken McCallum a expliqué: «Si je veux qu’une chose caractérise mon mandat dans ce rôle, c’est au MI5 de s’ouvrir et de toucher de nouvelles manières.

Et il a ajouté: «Une grande partie de ce que nous faisons doit rester invisible, mais ce que nous sommes ne doit pas l’être. En fait, l’ouverture est la clé de notre succès futur. »

Le MI5 suit le GCHQ et le NCSC en rejoignant Instagram. Et le nouveau patron du MI6, Richard Moore – mieux connu des fans de 007 sous le nom de «M» – a commencé à utiliser Twitter l’année dernière.